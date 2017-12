A decedat cel mai vârstnic deținător al premiului Oscar

Cel mai vârstnic deţinător al unui premiu Oscar, Elmo Williams, premiat de Academia de film americană pentru montajul imaginii lungmetrajului "La amiază/ High Noon", a murit la vârsta de 102 ani, informează hollywoodreporter.com.

Extrem de apreciat la Hollywood, Elmo Williams, care a câştigat premiul Oscar în 1953, pentru westernul "High Noon", în care rolul principal a fost interpretat de Gary Cooper, a murit miercuri, în reşedinţa sa din Brookings, o localitate situată pe coasta Oceanului Pacific, în statul american Oregon.

Elmo Willis a primit o altă nominalizare la Oscar în 1955, pentru montajul imaginii filmului "20000 de leghe sub mări/ 20,000 Leagues Under the Sea".

Cineastul american a şi regizat câteva lungmetraje, precum "The Tall Texan" (1953), cu Lloyd Bridges, şi a fost producător al mai multor filme de război, precum "Ziua cea mai lungă/ The Longest Day" (1962), cu John Wayne, "The Blue Max" (1966), cu George Peppard, şi "Tora! Tora! Tora!" (1970), coregizat de Richard Fleischer, cu care colaborase şi la "20000 de leghe sub mări".

În 1990, Elmo Williams a fost recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră, ce i-a fost decernat de Asociaţia editorilor de film americani.

A fost căsătorit cu Lorraine Williams, cu care a adoptat trei copii.

După moartea sa, cel mai vârstnic deţinător al unui premiu Oscar a devenit actriţa Olivia de Havilland, care are vârsta de 99 de ani.