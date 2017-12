A delapidat banii asociaţiei de proprietari

09:11:59 / 16 Aprilie 2014

Unde te poti adresa pentru suspiciuni de frauda

Sunt peste tot administratori si presedinti de asociatii care baga mana in buzunarul oamenilor si asta pentru ca nu exista nici un sistem de control legal si regulat, adica ar trebui sa existe un corp de control care sa verifice fiecare asociatie macar o data pe an sau la sesizarea locatarilor. Acum, nu ai unde sa te adresezi cand suspectezi fraude. Dupa ce ca pretul pentru apa si caldura este cel mai mare din tara, ne fura si administratorii cu tot felul de reparatii fictive. Aude cineva sa ia masuri? Faceti un articol pe tema aceasta ca sa afle oamenii unde se pot adresa in caz de suspiciuni de frauda.