A demarat mult-aşteptatul turneu al trupei Take That

Membrii trupei britanice, care s-au reunit în 2006, au pornit într-un turneu în Regatul Unit şi Irlanda, urmînd să concerteze în peste 20 de locaţii, pentru care au fost vîndute deja bilete în valoare de peste 57 de milioane de euro. Acesta este cel mai mare turneu al unei trupe în Marea Britanie şi Irlanda, fiind plănuite concerte pe 20 de stadioane, pentru peste un milion de persoane. Astfel, concertele susţinute de Take That depăşesc ca număr de spectatori show-uri ale unor artişti precum U2, Rolling Stones sau Michael Jackson. Turneul Circus Live al trupei Take That, în cadrul căruia concertele vor fi deschise de recitaluri susţinute de Lady GaGa şi The Saturdays, are, pînă în prezent, încasări de peste 57 de milioane de euro din biletele vîndute.

Turneul Circus Live a debutat ieri, la Sunderland, în Marea Britanie, unde va continua şi astăzi, trupa concertînd pentru circa 94.000 de fani. Următoarele show-uri din turneu vor avea loc în Coventry, Dublin, Cardiff şi Glasgow, urmînd ca trupa să susţină cinci concerte la Manchester şi patru pe stadionul Wembley din Londra. Turneul se va încheia pe 7 iulie. Printre artiştii şi trupele care pleacă în turnee mari în această vară se mai numără Oasis, Michael Jackson, Britney Spears, Coldplay şi Madonna.