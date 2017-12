A dispărut cu 350 de milioane de dolari

Un om de afaceri american din Florida, responsabil de un fond de investiţii, a fost declarat dispărut de miercuri, împreună cu circa 350 de milioane de dolari pe care îi gestiona. Dispariţia a fost semnalată poliţiei de soţia antreprenorului Arthur Nadel, în vîrstă de 75 de ani, rezident în Sarasota, în Florida. Ceilalţi asociaţi în acest fond de investiţii, Scoop Management Inc., le-au spus clienţilor că banii au dispărut şi că nu ştiu unde să se ducă să îi găsească. „Mă simt înşelat, trist, nu mai ştiu în cine să am încredere”, a declarat unul dintre clienţii păgubiţi, care şi-a evaluat pierderile la 730.000 de dolari. Clienţii Scoop Management Inc. sînt atît persoane particulare, cît şi instituţii. Înainte de a dispărea, Arthur Nadel ar fi lăsat o scrisoare explicînd că se va sinucide. Unii numesc deja această afacere un „mini-Madoff”, presa americană făcînd referire la omul de afaceri Bernard Madoff, suspectat că ar fi la originea unei enorme fraude de 50 de miliarde de dolari.