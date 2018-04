A dispărut ”elevul de serviciu” . L-a eliminat Ministerul Educației

Am fost la școala unde învață copilul meu să duc o adeverință. Am intrat în curtea școlii fără ca cineva să mă întrebe ”Încotro mergeți?” ca de obicei. Mi-am zis că elevul de serviciu o fi înăuntru.

Am intrat în școală și…nici acolo nu m-a întrebat nimeni ce caut. Pe culoar am întâlnit un profesor pe care-l știam. M-a întrebat dumnealui ce caut și cum am intrat. Răspunsul a fost simplu: ”Pe ușă!”.

Prin Ordinul ministrului Educației Naționale (n.r. - eminentul Liviu Pop) nr. 3.027/2018 se modifică și completează Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și prin caredevine interzisă activitatea ”elevul de serviciu”, adică a acelui elev care te trecea într-un caiet cu datele personale și te îndruma să nu umbli dezlegat prin unitatea de învățământ. Alternativ, Regulamentul prevede că această activitate poate fi desfășurată de ”un cadru didactic auxiliar”, care cadru didactic ori e la ore, ori desfășoară activitățile pentru care a fost angajat, că nu e portar!

Cum bani de paznici nu sunt și poliția nu are personal suficient să apere fiecare școală, elevul de serviciu era un compromis care ajuta să nu te trezești cu oricine că se plimbă printre elevi. Nu mai spun că elevul desemnat se bucura și el în sinea lui că scapă de ore pentru o zi.

E adevărat că elevii vin la școală să învețe nu să execute treburi administrative, dar o zi pe semestru lipsă motivată de la ore n-a făcut pe nimeni să pice examenele naționale. Pe de altă parte, nici profesorii nu vin să stea cu banderola”de serviciu” pe mână la ușa școlii.

Acum, dacă am desființat și ”instituția – elevul de serviciu”, totuși, cine mai ține controlul celor care pătrund cu bune sau mai puțin bune intenții în școală? Cine oprește o altă mămică să vină să pună la punct pe colegul recalcitrant ori pe vânzătorii de ocazie să pătrundă să-și vândă mărfurile pe holuri?

Dacă domnul ministru are și o rezolvare a problemei în buzunar poate e bine s-o prezinte cât mai curând, să nu aștepte vreun incident neplăcut ca să luăm măsuri pentru protecția copiilor noștri.

Dacă domnul ministru nu are și un plan de măsuri pentru rezolvarea problemei, atunci, aceasta cade tot pe capul directorului unității de învățământ și fiecare se va descurca așa cum va putea. Sau nu, ca în cazul de față.