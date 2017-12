A distrus casa concubinei

Poliţiştii din comuna constănţeană 23 August au intervenit, în zorii zilei de luni, pentru aplanarea unui scandal provocat de un bărbat băut care distrugea locuinţa concubinei sale. Cei care i-au chemat pe oamenii legii în ajutor au fost vecinii, treziţi din somn de zgomotul geamurilor şi eternitei sparte. După ce a distrus tot ce i-a ieşit în cale în interiorul locuinţei, scandalagiul, Sorin Sandu, de 30 de ani, s-a suit pe casă şi a spart cu picioarele acoperişul, aruncînd bucăţile în curtea sa şi a vecinilor. “Am încercat să-l conving să coboare dar el m-a ameninţat că îmi dă foc la casă dacă nu îl las în pace”, a declarat o vecină, Maria Crişan. Nici cei cinci poliţişti ajunşi în scurt timp zonă nu au reuşit să-l determine pe bărbat să se potolească, ba mai mult, Sandu nu s-a sfiit să arunce şi în ei cu bucăţi de lemn şi de eternită, lovindu-l în spate pe ag. Florin Bobonea de la poliţia din localitate. Abia după două ore, scandalagiul a coborît de pe casă şi a fost preluat de o ambulanţă şi transportat la Clinica de Neuropsihiatrie de la Palazu. Concubina bărbatului, Didina Agavriloaie, spune că nu este pentru prima dată cînd Sandu face scandal, dar că de acestă dată a întrecut orice măsură, valoarea pagubelor produse ridicîndu-se la 30 de mii de lei. Femeia căreia îi aparţine imobilulu a depus plîngere împotriva lui Sandu pentru distrugere şi ameninţare, ea susţinînd că a părăsit casa în seara zilei precedente întrucît concubinul o ameninţase cu moartea. Supărarea bărbatului vine de la faptul că imobilul distrus nu este trecut şi pe numele său, motiv pentru care nu ar putea obţine niciun leu în cazul vînzării lui. “Totul a început cînd Sorin Sandu, concubinul mamei mele, a aflat că vreau să vînd casa. Eu am muncit la casa asta şi nu m-a ajutat nimeni cu nimic şi acum tot el are pretenţii. Am luat un credit de la bancă pentru materiale. Banii mei şi munca mea s-au dus pe apa Sîmbetei şi dacă o să dau ochii cu el nu ştiu ce o să iasă”, a declarat fiul femeii, Constantin Bălan, de 19 ani. Poliţiştii spun că în afară de distrugere şi ameninţare, Sorin Sandu va fi cercetat şi sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ultraj asupra unui poliţist, urmînd a fi prezentat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Mangalia cu propunere de arestare preventivă.