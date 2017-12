A distrus maşina tatălui... din răzbunare

Un tânăr de 24 de ani, din Mangalia, a vrut să se răzbune pe tatăl său şi a găsit şi o modalitate: i-a distrus geamurile şi portierele autoturismului marca Audi A6, cu numărul de înmatriculare CT 07 COH. Potrivit oamenilor legii, tânărul locuieşte într-un apartament din Mangalia, iar tatăl său, în Constanţa. Bărbatul s-a despărţit de prima soţie şi s-a recăsătorit, însă relaţia cu fiul său în ultima perioadă pare să scârţâie. Tânărul, Alexandru Radu, nu munceşte, iar banii de cheltuială îi obţinea mereu de la tatăl său. Conform anchetatorilor, Alexandru Radu îşi dorea să vândă apartamentul în care locuieşte şi banii obţinuţi să îi oprească el, însă tatăl lui nu a fost de acord cu acest lucru. Marţi seară, în jurul orelor 20.00, Alexandru Radu şi tatăl său şi-au dat întâlnire pe o stradă din Constanţa, unde fiul trebuia să intre în posesia unei sume de bani. Pentru că suma cerută de el a fost exorbitantă, tatăl i-a spus că nu are, iar acesta s-a enervat. Pentru a se răzbuna, Alexandru Radu şi-a descărcat nervii pe autoturismul de lux al tatălui său şi i-a spart luneta, parbrizul şi geamul din stânga faţă. Pentru că nu a fost mulţumit, cu o cheie a zgâriat şi portierele autoturismului dintr-un capăt în celălalt. Toată scena s-a întâmplat sub privirile tatălui său, care, văzând ce se întâmplă, a sunat la 112, iar un echipaj al Secţiei 1 Poliţie Constanţa s-a deplasat în scurt timp la adresa respectivă. Mai mult, tatăl a depus plângere la poliţie împotriva fiului său. Alexandru Radu nu s-a opus în momentul în care a fost luat de poliţişti şi escortat la sediul secţiei. El a recunoscut în faţa anchetatorilor fapta şi, mai mult, a spus că nu îi pare rău. „A fost o socoteală puternică între tată şi fiu. Toate au pornit de la bani. Nu îmi pare deloc rău pentru ce am făcut. Lui ar trebui să îi pară rău”, a declarat cu zâmbetul pe buze Alexandru Radu. Pe numele tânărului, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de distrugere. Surse neoficiale spun că tânărul de 24 de ani va fi supus unei expertize psihiatrice.