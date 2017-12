„A Dog’s Life”, la Medgidia

Copiii care ştiu să respecte „lumea celor care nu cuvântă”, dar şi actul artistic sunt invitaţi, duminică, de la ora 11.00, la Casa de Cultură „I. N. Roman” din Medgidia, pentru a urmări un spectacol special, „A Dog’s Life”, după romanul omonim al lui Peter Mayle. Evenimentul, susţinut de trupa bucureşteană de teatru Replika, le este dedicat copiilor din ciclul primar de la şcolile din municipiul Medgidia.

Spectacolul este finanţat de „Animal Care Austria”, o organizaţie de salvare a animalelor, cu scopul de a sensibiliza publicul şi de a trezi în conştiinţa elevilor ideea că şi animalele au sentimente şi merită respectul oamenilor. „A Dog’s Life” este inclus în programul de educaţie desfăşurat de Asociaţia „Save the Dogs and Other Animals” din Medgidia, timp de două semestre în şcolile din Medgidia.

Evenimentul este susţinut de Primăria Municipiului Medgidia, în parteneriat cu Asociaţia „Save the Dogs and Other Animals” din localitate.

(M. S.)