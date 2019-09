A doua înfrângere în campionat pentru HC Dobrogea Sud

22:23:05 / 05 Septembrie 2019

TURDA CAMPIOANA

Bv baieti forta... daca prindem play off ul suntem bn.. deci eu nu inteleg iti pleaca 11 insi aduci 4 nu ai extreme!! Cat sa duca si nistor ba si in ehf si im csmpionat nu ai centru n ai mimic suntem vai de noi!si voi nu aduceti oameni deci nu inteleg ma jur ce se intampla? Cat sa te scoata si iancu... daca tu nu dai goluri si greseti asa mult... turda clar se bate cu dinamo pt csmpionat ne da dinamo cu terenu in cap meciu urmator bine k il timeti pe mocsnu pe bamca si jucati cu susanu.... bine ca avem banca plima de staff bn ca e buli... in loc sa asuceti jucstori ca restu... aduceti staf doamne fereste... aduceti interi ba pacat ca l am piersut pe Vujovic pe markoski aparator cu simovic nu trecea nimeni... pacat da e cea mai slaba formula de camd a fost hcm pana scum