A doua insolvenţă a Hidroelectrica, un lucru bun?

Managerul Fondului Proprietatea, Greg Konieczny, consideră că este imposibilă listarea Hidrolectrica în acest an din cauza reintrării producătorului de energie în insolvenţă. „România este întotdeauna plină de surprize şi trebuie să ne acomodăm. În funcţie de momentul când se va realiza listarea noastră (la bursa de la Londra - n.r.), va trebui să explicăm tuturor, ceea ce facem de trei ani şi jumătate, ce se întâmplă, de ce se întâmplă şi care va fi rezultatul. Per total, insolvenţa ar putea fi un lucru pozitiv pentru situaţia financiară şi operaţiunile Hidroelectrica. Remus Borza (administratorul judiciar al Hidroelectrica, Euro Insol) a făcut înainte o treabă foarte bună, acum este din nou la conducere şi nu este niciun motiv să fim îngrijoraţi că nu va face schimbări pozitive şi de această dată. La un moment dat, Hidroelectrica va fi listată“, a declarat, vineri, Konieczny. Conform înţelegerii cu FMI şi Comisia Europeană, Hidroelectrica ar trebui listată la bursă în iunie. Statul a selectat, la finalul lui ianuarie, consorţiul de brokeri pentru intermedierea listării companiei, format din Raiffeisen Capital & Investment şi Morgan Stanley, însă o lună mai târziu, la 25 februarie, Hidroelectrica a reintrat în insolvenţă. Cât despre o posibilă divizare a companiei, Konieczny a infirmat zvonurile: „Nu este nicio intenţie. În trecut a fost un proiect pentru crearea a doi giganţi energetici, dar am fost împotrivă. Divizarea Hidroelectrica ar fi un lucru rău pentru toată lumea şi nu ar opri pretenţiile „băieţilor deştepţi““.