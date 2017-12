A doua lună de scădere a veniturilor bugetare din acest an

Veniturile la bugetul general consolidat au scăzut cu 8% în februarie, pentru a doua lună consecutiv, şi au reprezentat 93% din nivelul programat, au declarat surse din Ministerul Finanţelor. După primele două luni ale anului, nivelul încasărilor la bugetul de stat a fost de de 94,89% din suma planificată. Reamintim că, în luna ianuarie, veniturile la bugetul general consolidat au totalizat 13,82 miliarde lei, în scădere cu 8,68%, faţă de 15,13 miliarde lei în aceeaşi lună a anului anterior, reprezentînd 94% din totalul programat. În prima lună a anului, veniturile bugetului de stat, de 9,24 miliarde de lei, au acoperit în proporţie de 66% veniturile bugetului general consolidat, dar s-au plasat cu 8,04% sub valoarea din aceeaşi lună a anului precedent, cînd veniturile au fost de 10,05 miliarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat după primele două luni de anul trecut s-au ridicat la 27,4 miliarde lei. Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, a afirmat, recent, că nu exclude o rectificare în sensul scăderii cheltuielilor publice, în condiţiile unei performanţe sub nivelul programat a veniturilor bugetare. Pogea a precizat că dinamica veniturilor bugetare va fi mai redusă în acest an atît faţă de 2008, cît şi faţă de 2007, în condiţiile încetinirii creşterii economice. În aceste condiţii, şi dinamica cheltuielilor ar trebui să fie mai mică. Bugetul pentru anul 2009 a fost construit pe un deficit de 2% din PIB, în condiţiile unei creşteri economice de 2,5%. În termeni absoluţi, cheltuielile bugetului general consolidat sînt estimate pentru acest an la un total de 205,5 miliarde lei (echivalent a 51,3 miliarde euro), reprezentînd 35,5% dintr-un PIB anticipat la 579 miliarde lei (144,7 miliarde euro). În 2008, România a înregistrat un deficit bugetar de 4,8% potrivit metodologiei cash şi de 5,25% potrivit standardelor europene de raportare ESA95.