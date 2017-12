A doua victorie pentru Săgeata

Duelul revelaţiilor primei etape, desfăşurat vineri, pe Stadionul “Portul” din Constanţa, le-a revenit de justeţe oaspeţilor. Săgeata Stejaru a cîştigat cu 1-0, prin golul înscris de Adrian Pitu, în min. 33, din lovitură de la 11 m, însă diferenţa de scor putea fi mult mai mare! Campionii ratărilor au fost Pitu şi Zelencz, iar oaspeţii au irosit în repriza a doua o mulţime de contraatacuri supranumerice. Portul a forţat egalarea după pauză, dar tulcenii s-au apărat grupat, astfel că singurele ocazii de gol au apărut la şuturile de la distanţă expediate de Niţă şi Chiperi, la care portarul Budur a intervenit salvator, în min. 62, 75 şi 82. În cele din urmă, diferenţa a fost făcută de maturitatea oaspeţilor, care au în lot jucători cu experienţa primelor două eşaloane, cum ar fi Pitu, C. Mocanu, Purică, C. Petre, Budur, R. Oprea sau Popliacă. „Consider victoria noastră ca meritată, chiar scorul putea fi mai mare. Eu m-am lăsat de fotbal timp de aproape două sezoane, dar am revenit şi sper să îi ajut cît mai mult pe machidonii mei în acest campionat”, a declarat Adrian Pitu. „Avem o echipă tînără, care atît poate la ora actuală. Nu ştiu dacă a fost penalty la faza golului, aş vrea să văd şi caseta jocului ca să mă edific. Dacă a fost penalty, victoria oaspeţilor a fost pe deplin meritată”, a recunoscut Gabriel Şimu, antrenorul portuarilor.

Au evolua - Portul (antrenori Gabriel Şimu şi Doru Lupu): David - Cîrmaciu (46 Elisei), Militaru, Poşircă, Al. Anghel (85 Bîrgău) - Armencea, Chiperi (cpt.), P. Anghel (75 Cr. Prodan), Rotaru - M. Niţă, Al. Roşu (92 Chiriac); Săgeata (antrenori Sevastian Iovănescu şi Mihai Guliu): Budur - Al. Voicu (46 C. Sandu), C. Petre, C. Mocanu, Băcneanu, Purică - Costachi, Popliacă, R. Lupu (37 Ad. Stoica) - Ad. Pitu (cpt.) (66 R. Oprea), Zelencz (80 Nane). Au arbitrat: M. Bîrsan - D. Niculescu, M. Ungureanu (Bucureşti).