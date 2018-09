A doua victorie pentru SSC Farul în Liga a 2-a

Obiectiv îndeplinit pentru SSC Farul Constanța în meciul din etapa a cincea a Ligii a 2-a la fotbal, duminică, la Techirghiol. Partida disputată fără spectatori pe stadionul „Sparta” din localitatea constănţeană s-a încheiat cu victoria jucătorilor antrenaţi de Ion Barbu, scor 2-0, golurile fiind înscrise de Momodou Jallow, în minutul 36, şi Rafael Licu, în minutul 57. Oaspeţii, pregătiți de Emil Ursu, ar fi putut relansa jocul în final, dar portarul Sravrev a respins mingea şutată din lovitură de la 11 metri de Predescu, în minutul 83. Trei puncte importante obţinute de SSC Farul, care obţine astfel al doilea succes în primele cinci etape din eşalonul secund.

Au evoluat următoarele echipe - SSC Farul: Stavrev - Dombrovoschi (46 Ţăranu), Diakite, Roumadi, C. Zanfir - M. Doumbia, Iani (71 Cocîrlă) - Al. Grigoraş (cpt.), Tudorică, R. Licu (80 Apostolache) - Jallow; CS Balotești: Fulga - C. Dedu, Marciuc (cpt.), Flămânzeanu, N. Filip - M. Neagu (46 Clătinici), M. Ghiţă (73 Ov. Marin), C. Predescu - Gojnea, V. Mihai, F. Paraschiv (46 Fl. Nicolae).

Alte rezultate - sâmbătă: Dacia Unirea Brăila - Sportul Snagov 0-3, Daco-Getica Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 2-2, CS Mioveni - Metaloglobus Bucureşti 5-0, Aerostar Bacău - ASU Poli Timişoara 1-2, ACS Poli Timişoara - UTA Arad 0-3; duminică: Ripensia Timişoara - Academica Clinceni 0-3.

Programul celorlalte partide ale etapei - luni, ora 18.00: AS FC Universitatea Cluj - Luceafărul Oradea; marți, ora 19.30: FC Argeş - ACS Energeticianul.

Partida ACS Petrolul 52 Ploieşti - Chindia Târgovişte se va disputa miercuri, 12 septembrie, de la ora 19.30.

Clasament: 1. Snagov 13p (golaveraj: 9-1), 2. Clinceni 12p (20-3), 3. UTA 10p (9-5), 4. Chindia 10p (6-2), 5. Mioveni 9p (10-5), 6. Energeticianul 9p (10-7), 7. FC Argeş 8p (6-2), 8. Pandurii 8p (7-5), 9. Petrolul 7p (5-2), 10. ASU Poli 7p (4-4), 11. U. Cluj 6p (6-3), 12. SSC FARUL 6p (9-10), 13. Luceafărul 5p (6-8), 14. Daco-Getica 5p (6-11), 15. Ripensia 4p (7-11), 16. ACS Poli 4p (8-15), 17. Metaloglobus 4p (2-10), 18. Dacia Unirea 2p (3-14), 19. Aerostar 1p (5-10), 20. Baloteşti 1p (1-11).