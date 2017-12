A evitat un tir și a fost lovit în plin de un autoturism

Patru persoane au ajuns, ieri dimineață, în urgența spitalului, în urma unui grav accident rutier ce a avut loc în apropiere de localitatea Mihail Kogălniceanu. Șoferul vinovat a susținut în fața oamenilor legii că a ajuns pe contrasens după ce a încercat să evite un tir care i-a tăiat calea. Totul s-a întâmplat în jurul orei 11.00, în zona Grupului Social Ceres. Potrivit anchetatorilor, Alin B., de 51 de ani, din Mangalia, a condus un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în Bulgaria, pe Drumul Național 2A (Constanța - Hârșova), dinspre comuna Mihail Kogălniceanu către orașul Ovidiu. La un moment dat, „pe fondul neatenţiei în conducere, acesta a pierdut controlul direcţiei de mers și a pătruns pe sensul opus“, a declarat ag. șef pp. Adrian Mihalcea. Șoferul îi contrazice, însă, pe oamenii legii și susține că a încercat să evite un tir. „Veneam cu un prieten din Mihail Kogălniceanu. Pe prima bandă circula un tir, iar în momentul în care am ajuns în dreptul lui, mi-a intrat pur și simplu în față. Am frânat și am derapat. Nu am mai putut să controlez mașina și am început să ne învârtim pe șosea“, susține Alin B. Volkswagen-ul a fost lovit în plin de o mașină marca Honda, care circula regulamentar din sens opus.

IMPACT VIOLENT Bărbatul care conducea Honda a povestit că nu a mai putut face nimic pentru a evita coliziunea. „Pe locul din dreapta era soția, iar pe bancheta din spate se afla fiica mea. Venisem la Constanța ca să o înscriem la liceu. Am văzut doar că o mașină din sens opus a intrat în derapaj, iar apoi a apărut în fața mea. Am tras dreapta de volan, dar degeaba. Am lovit mașina în lateral. Am avut noroc că șoferul microbuzului care circula în spatele meu a avut prezență de spirit și a reușit să ne evite“, a declarat Ionel N., de 45 ani, din localitatea Însurăţei, județul Brăila. Soția și fiica acestuia au fost rănite în urma impactului. Șoferul Volkswagen-ului a suferit leziuni ușoare, în vreme ce pentru salvarea pasagerului care se afla în dreapta lui a fost necesară intervenția unui echipaj de descarcerare. Cadrele medicale spun că pacientul, de 25 de ani, din Năvodari, a suferit fracturi la coloana cervicală și la piciorul stâng.