A făcut infarct pentru că şi-a văzut fiul bătut

O femeie de 69 de ani, din localitatea Nicolae Bălcescu, a murit miercuri seară, în urma unui stop cardiorespirator după ce şi-a văzut fiul lovit şi plin de sînge. Acesta le-a povestit oamenilor legii că un consătean furios s-a repezit spre el şi l-a luat la bătaie pentru că a aruncat o roabă de pămînt pe una dintre uliţele comunei. „Făcusem curăţenie în curte. Am luat tot pămîntul care se strînsese şi l-am dus pe o uliţă de la marginea satului pentru a-l arunca. După ce am golit roaba, Vasile Creţu a venit după mine m-a lovit peste piciorul stîng cu o rangă. Nu ştiu de ce pentru că nu am aruncat gunoiul lîngă casa lui. N-avea niciun motiv să facă treaba asta, nu mi-a adresat niciun cuvînt”, a spus Nicolae Jurcăneanu. Izbitura a fost atît de puternică încît tînărul s-a prăbuşit în colbul uliţei. Cînd l-a văzut zăcînd pe pămînt, agresorul s-a apropiat de el şi l-a lovit cu pumnul în faţă spărgîndu-i pometul stîng. După ce şi-a descărcat nervii, Vasile Creţu, de 24 de ani, s-a îndepărtat fără să se mai uite înapoi. Cîţiva vecini care au văzut ce s-a întîmplat, l-au ridicat pe Nicolae Jurcăneanu de pe jos şi l-au cărat pînă acasă. Cînd şi-a văzut băiatul însîngerat, mama sa, Elena Jurcăneanu, a avut un şoc atît de puternic încît s-a prăbuşit pur şi simplu din picioare. „Mama a făcut infarct ş a murit pe loc cînd am intrat în casă şi a văzut cum arătam”, a povestit Nicolae Jurcăneanu. Medicii ambulanţei care s-a deplasat în comuna Nicolae Bălcescu nu au mai putut face nimic pentru a salva viaţa bătrînei. Anchetatorii spun că femeia figura în evidenţele dispensarului din localitate ca hipertensivă şi că nu există suspiciuni cu privire la cauza morţii. Nicolae Jurcăneanu a fost transportat de o ambulanţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat în Clinica de Ortopedie, avînd piciorul fracturat. Poliţiştii din Nicolae Bălcescu continuă cercetările, urmînd ca în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite de victimă, să se facă încadrarea juridică a faptei.