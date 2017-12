Preşedintele Comisiei comune a Parlamentului pentru intrarea României în spaţiul Schengen, Mircea Geoană, a declarat ieri, în prima şedinţă a acestui for, că, după şapte ani de la aderarea la UE, România nu este încă pe deplin un stat membru atâta vreme cât nu face parte din spaţiul Schengen şi din zona Euro: „Este vorba de îndeplinirea unui obiectiv naţional, acela de a aduce România în cercul zero al ţărilor europene şi nu la periferia UE, cum ne aflăm astăzi. O ţară care nu este încă membră Schengen, o ţară care are încă MCV, o ţară, care nu este încă în zona Euro nu are cum să facă parte din nucleul dur de ţări europene, de ţări dezvoltate, de ţări civilizate, de ţări cu reputaţie foarte bună”.

EFORTURI COMUNE Geoană a subliniat că, pentru aderarea ţării la spaţiul Schengen, este nevoie de un efort susţinut atât din partea Guvernului, cât şi a Parlamentului, care să se facă simţit atât la nivel politic şi diplomatic, dar şi în relaţia cu mediile profesionale şi cu asociaţiile economice. El speră ca 2013 să fie „anul marii reîntâlniri a României cu inima Europei”. Faptul că toate partidele parlamentare sunt reprezentate în această Comisie arată, în opinia lui Geoană, că este vorba de un efort care depăşeşte o culoare politică, viaţa unui Guvern sau viaţa unui preşedinte: „De nouă ani încercăm să intrăm în Schengen şi de cinci ori am fost amânaţi. A venit clipa să punem piciorul în prag şi să facem ce avem de făcut acasă, să distingem între pretexte şi motive reale care fac ca România să fie ţinută la uşa spaţiului Schengen şi să înţelegem că a fi în Schengen nu este un moft, ci este un lucru important pentru România, pentru reputaţia ei, pentru comerţul românesc şi pentru cetăţenii ei”. Întrebat care va fi durata de funcţionare a comisiei, el a spus: „Noi vom înceta să funcţionăm atunci când România va fi pe deplin integrată în spaţiul Schengen, iar dacă va fi vorba de o integrare în mai multe trepte, vom vedea“.