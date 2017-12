A fi sau a nu fi la Europene pentru handbaliştii români

România îşi joacă sîmbătă, de la ora 16.00, în deplasare cu Polonia, ultima şansă de a fi prezentă, după 14 ani, la un turneu final al Campionatului European de handbal masculin. Reprezentativa tricoloră are doar varianta victoriei cu Polonia, în timp ce gazdele s-ar califica în urma oricărui alt rezultat. Tocmai din acest motiv, întîlnirea de sîmbătă, de la Kielce, se anunţă una de totul sau nimic, handbaliştii noştri fiind nevoiţi să obţină victoria. După înfrîngerea din tur, de la Buzău, scor 29-33, polonezii îşi doresc, cu siguranţă, revanşa, mai ales că acum, în garnitura de bază, se vor regăsi toate vedetele caree au cîştigat medaliile de bronz la ultima ediţie a CM. “Un meci foarte important pentru noi, în care se joacă calificarea. Mergem la victorie, deşi sînt şanse mici să cîştigăm. Totuşi, nici în Suedia nu ni se dădeau prea multe şanse şi totuşi am fost aproape de o mare victorie. Cred că Polonia este la ora actuală mai puternică decît Suedia. Polonia se bazează mai mult pe individualităţi, în timp ce Suedia formează un grup mai bun. Cam aceasta este diferenţa. În ceea ce ne priveşte, noi formăm o naţională tînără, în care relaţiile de joc nu pot fi foarte bune după doar două săptămîni de pregătire, însă lucrurile merg pe drumul cel bun. Cred că dacă vom rămîne în aceeaşi formulă, într-un an-doi ani putem emite pretenţii chiar şi la o medalie la un turneu final. Eu am mai jucat la Kielce, cu HCM, în Cupa Cupelor, şi ştiu că cei de acolo fac o atmosferă specifică unei echipă gazdă, însă în niciun caz nu este una vulcanică. Pronosticul meu este că vom învinge la un gol diferenţă, chiar dacă mulţi spun că vom pierde la cel puţin cinci goluri“, a declarat Alexandru Csepreghi, unul dintre cei mai buni tricolori în partidele cu Muntenegru şi Turcia. Într-un alt meci din Grupa I, Suedia, echipă deja calificată la CE din 2010, va întîlni în deplasare, duminică, de la ora 20.00, selecţionata Turciei.