A fost arestat un suspect în cazul atacului de la New York

Un suspect în cazul atentatului eşuat cu maşină-capcană de sâmbătă, de la New York, a fost arestat pe aeroportul Kennedy, în timp ce încerca să ia un avion spre Dubai, a declarat, marţi dimineaţă, secretarul american al Justiţiei, Eric Holder. Este vorba despre un cetăţean american de origine pakistaneză, identificat drept Shahzad Faisal, în vârstă de 30 de ani. Agenţi FBI, care l-ar fi urmărit pe bărbat în ultimele două zile, se aflau la faţa locului în momentul arestării. Potrivit CNN, suspectul se afla deja la bordul avionului în momentul reţinerii, iar destinaţia sa finală ar fi fost Pakistan. Emirates Airline a anunţat într-un comunicat că forţele de ordine ar fi arestat trei persoane de la bordul aparatului. Anchetatorii caută şi alte persoane în cadrul investigaţiilor. Într-un comunicat separat, autorităţile judiciare new-yorkeze au afirmat că suspectul este născut în Pakistan şi a fost reţinut luni, la ora locală 23.45 (marţi, 06.45, ora României). Poliţia a demarat o amplă anchetă în vederea găsirii autorului sau autorilor atentatului eşuat de sâmbătă, de la New York. În Pakistan, grupul taliban Tehrik-e-Taliban (TTP) a revendicat atentatul eşuat într-o înregistrare video a cărei autenticitate a fost însă pusă sub semnul întrebării. Potrivit unui oficial, anchetatorii încă nu au nicio dovadă că Faisal Shahzad are vreo legătură cu talibanii pakistanezi sau cu vreun grup terorist internaţional. ”El susţine că a acţionat singur, dar este vorba despre lucruri care trebuie investigate”, a spus sursa. Ieri seară, mai multe persoane au fost arestate în Pakistan în legătură cu tentativa de atentat din New York. ”Am arestat membrii unei familii cu legături cu Faisal Shahzad, principalul suspect”, a spus un oficial din Karachi. Potrivit ”Washington Post”, autorităţile pakistaneze au arestat cel puţin două persoane în Karachi. Un oficial din serviciile pakistaneze a spus că unul dintre arestaţi se numeşte Tausif Ahmed şi el ar fi călătorit în urmă cu două luni în SUA, pentru a se întâlni cu Faisal. Televiziunile pakistaneze spun însă că cinci persoane au fost arestate în oraşul industrial Faisalabad, dar informaţiile nu au putut fi confirmate.

Suspectul arestat marţi dimineaţă ar fi lucrat pe Wall Street, a declarat una dintre vecinele sale. Potrivit Brendei Thurman, vecină a lui Faisal Shahzad, acesta pleca în fiecare dimineaţă la serviciu, îmbrăcat frumos şi i-a spus că lucrează pe Wall Street. Femeia a precizat că soţia suspectului, Huma Mian, nu vorbeşte bine engleza şi că familia este retrasă. Shahzad ar avea doi copii mici, un băiat şi o fetiţă. El s-ar fi mutat la adresa actuală, anul trecut, din Connecticut. El locuieşte într-o casă în stil colonial, cu trei dormitoare, construită în 2003. Shahzad a fost dus la sediul FBI pentru a fi interogat şi va fi închis într-un centru din zona metropolitană a New York-ului, înainte de a compărea în faţa unui tribunal federal din Manhattan, pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile. Surse oficiale au precizat că Shahzad s-a întors recent dintr-o călătorie din Pakistan şi a cumpărat recent maşina Nissan Pathfinder din 1993 folosită în tentativa de atentat de la New York. Potrivit oficialilor, Shahzad a cumpărat maşina în 24 aprilie, de la o familie din Connecticut care dăduse anunţ pe internet. Automobilul a fost umplut cu butelii cu propan, un îngrăşământ şi benzină, dar nu a explodat, sistemul fiind realizat de un amator. Dacă ar fi fost ales tipul corect de îngrăşământ, de exemplu nitrat de amoniu, bomba ar fi avut forţa a peste 45 de kilograme de TNT. Însă, teroriştii au achiziţionat un îngrăşământ inofensiv.