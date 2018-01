A fost creat batonul de ciocolată mai sănătos decît două kilograme de mere

O companie britanică, cunoscut furnizor de ciocolată al reginei Marii Britanii, se mîndreşte că a creat batonul de ciocolată care contribuie la creşterea cantităţii de antioxidanţi din organism, prevenind astfel o gamă largă de boli, de la maladii cardiace la cancer. Choxi+, lansată luni pe piaţa britanică, a fost creată de compania Prestat şi conţine de trei ori mai mulţi antioxidanţi decît alte mărci specializate în ciocolată sănătoasă.

Un baton de ciocolată conţine, se pare, mai mulţi antioxidanţi decît o jumătate de kilogram de varză de Bruxelles sau două kilograme de mere. În plus, se pare că are un gust deosebit de bun, existînd în variantele neagră, cu lapte, cu mentă şi cu portocale. În mod evident, ciocolata aceasta este un produs mai scump, un baton de 70 - 75 de grame costînd aproximativ 1,99 lire sterline (2,86 euro), dar producătorul susţine că două pătrate de ciocolată asigură necesarul zilnic de antioxidanţi. O ciocolată normală Choxi+ cu lapte conţine 409 de calorii, în timp ce varianta neagră are doar 356. Oamenii trebuie însă să consume în continuare, zilnic, cinci porţii de fructe şi legume, pentru că acestea conţin fibre şi alţi nutrienţi care nu se găsesc în ciocolată.