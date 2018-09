A fost descoperit principalul factor de îmbolnăvire şi deces

Consumul de alcool constituie unul dintre principalii factori de îmbolnăvire şi deces pe plan mondial, cel mai sigur mod de eliminare a riscurilor fiind evitarea totală a alcoolului, conform unui studiu efectuat pentru revista The Lancet. „Consumul de alcool reprezintă un factor principal de risc de îmbolnăvire pe plan global şi generează substanţial pierderea sănătăţii. Am descoperit că riscul mortalităţii şi producerii cancerului creşte proporţional cu intensificarea consumului de alcool, iar nivelul de consum care minimizează pierderea sănătăţii este zero.

Aceste rezultate sugerează că politicile privind controlul asupra consumului de alcool trebuie revizuite la nivel global, fiind necesar să se concentreze pe eforturile de reducere a consumului de pentru toate categoriile de cetăţeni", afirmă autorii studiului, finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates. Conform studiului, consumul de alcool este asociat cu producerea a 60 de boli cronice şi acute.