A fost desemnat câştigătorul contractului pentru modernizarea sectorului Centurii Bucureşti cuprins între DN2 şi A2

Asocierea Maristar COM SRL (lider) - Hydrostroy AS - Patstroy VDH EAD a câştigat contractul pentru modernizarea sectorului Centurii Bucureşti cuprins între DN2 şi A2, cu o valoare de 451,16 milioane lei (fără TCA), a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

"Am desemnat astăzi câştigătorul contractului pentru modernizarea sectorului Centurii Bucureşti cuprins între DN2 şi A2! Asocierea Maristar COM SRL (lider) - Hydrostroy AD - Patstroy VDH EAD are la dispoziţie 451,16 milioane de lei (fără TVA) şi 24 de luni (6 luni perioada de proiectare şi 18 luni durata de execuţie) pentru a finaliza lucrările", a scris Pistol, vineri, pe pagina sa de Facebook.