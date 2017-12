A fost lansat clipul „Viaţa ca o curvă”

„Viata nu-i o curvă/ Lasă! / Lasă-i să-ţi cunoască inima/ n-o zidi în piatră/ Lasă/ Lasă viaţa să ajungă-n viaţa ta/ Cu adevărat.../ Cu adevărat nu au cum să-ţi ia/ Nu au ce, nu au cum...” este începutul piesei „Viaţa ca o curvă”, ale cărei versuri au fost compuse chiar de interpretul ei, Florin Chilian. Melodia dispune şi de un videoclip care a fost lansat chiar ieri. Protagonista, cât şi regizorul producţiei video este actriţa Maria Dinulescu, care a încercat să concentreze toate trăirile unui artist greu încercat de muzică şi de viaţă, în doar cinci minute, durata clipului. Pe un fundal negru, artista, îmbrăcată într-un maieu alb, ne invită în inima ei, trece prin galeria de oglinzi, de cuvinte, de minuni, tăceri şi iubiri ale lumii, arată că ştie că nimeni nu are cum să-i ia sufletul, amintirile, plânge, crede, trăieşte, zâmbeşte, pe versurile inspirate ale piesei care este inclusă pe albumul „Nu-l Mai Goniţi pe Brâncuşi”.

„Multă, foarte multă emoţie la filmări. Trecând peste faptul că nu am dorit să existe niciun fel de artificiu tehnic, nicio ‘făcătură regizorală’, am vrut să redau cumva ideea de autism şi de puternică trăire interioară a unei condiţii nerecunoscute în România - autismul. Am ieşit din platou de câteva ori, pe timpul filmărilor, pentru că emoţia era copleşitoare”, a declarat Maria Dinulescu.