A fost lansată Asociația „Mircea Ionescu-Quintus”

12:50:08 / 05 August 2018

UN MAFIOT SINISTRU

Asociatia lansata nu are nicio legatura cu raposatul Quintus. Este suficient sa argumentam afirmatia prin prezenta celor doi impostori pretimsi liberali. Pe Tariceanu nu-l bagam in seama de sila pe care o provoaca doar privindu-l, fara sa mai vorbim de infatuarea motociclistului colectionar de neveste si functii politice . Pe Valeriu Stoica nu-l putem ignora. In alte state europene ar fi fost de mult eliminat din viata politica si inchis pentru faptele sale ticaloase de care a profitat din plin sub umbrela aureolei de mare jurist si politicianist liberal, beneficiind fara nici un merit de functii superioare in partidele din care a facut parte si in guvernele "democratice si liberale" de dupa 1989. Profitand de functiile sale politice si de stat, a reusit sa obtina cu firma sa de avocatura, din partea unor institutii ale statului, pentru asa zisa asistenta juridica in diverse procese, pana in 2010, suma (estimativa) de25,5 milioane euro si 2,2 milioane de lei. A fost exclus din PNL in anul2006. Poate fi considerat unul dintre cei mai sinistri mafioti de dupa 1989. Putem concluziona cu zicala: cine se aseamana se aduna.