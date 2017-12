13 iunie

1848 - S-a format, la Bucureşti, un guvern provizoriu (mitropolitul Neofit - preşedinte, Ion Heliade Rădulescu, Chrisian Tell, Ştefan Golescu, Gheorghe Magheru, Gheorghe Scurtu, Ion Odobescu, Nicolae Golescu, Ion Cîmpineanu, Constantin N. Filipescu, Ion Voinescu II - membri; Nicolae Bălcescu, C. A. Rosetti, Al. G.Golescu-Negru şi I. C. Brătianu - secretari); a fost adoptat ca drapel naţional tricolorul.

1930 - A fost constituit un guvern condus de Iuliu Maniu.

1990 - În timpul dimineţii, în zona Pieţei Universităţii, poliţia a desfăşurat o amplă acţiune care a avut drept scop eliberarea zonei de greviştii foamei şi de demonstranţi. Au avut loc înfruntări între poliţie şi manifestanţi, fiind efectuate arestări. În cursul nopţii a fost restabilită ordinea de către unităţi militare.

2006 - Actorul american de comedie Red Buttons, care a fost recompensat cu un premiu Oscar în 1958, pentru rolul din filmul ”Sayonara”, în care a jucat alături de Marlon Brando, a decedat (n. februarie 1919)

2009 - Mahmud Ahmadinejad a fost reales preşedinte al Iranului pentru un nou mandat.