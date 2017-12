O populație de boa de nisip, șarpe crezut dispărut din 1937, a fost descoperită recent în România. Prima semnalare a fost făcută de un locuitor din Lunca Dunării. După ce au văzut fotografiile cu specia, experții Societății Ornitologice Române (SOR) au decis să organizeze o echipă cu care să investigheze observația. ”Nu poți trece cu vederea o astfel de semnalare. Pe scurt, am văzut fotografiile și am rămas uimit. Mi-am organizat o echipă din care au mai făcut parte soția mea, Corina Cioflec, cel mai bun blogger de wildlife din România - Doru Panaitescu și un alt herpetolog, Tibor Sos. Împreună am plecat pe teren, să căutăm ceea ce noi credeam că este o specie dispărută”, spune expertul Vlad Cioflec. Echipa s-a deplasat în teren, unde a găsit zece exemplare de boa de nisip. Printre acestea se aflau o femelă și șase pui. Niciun șarpe nu a fost bruscat, rănit, vătămat sau mutat din spațiul său. Cei patru care au făcut descoperirea s-au mulțumit doar cu fotografiile și cu filmarea celui mai rar șarpe din România. Reprezentanții SOR menționează că, deoarece această specie este protejată, nu vor fi furnizate date despre locul exact al descoperirii. ”După 80 de ani, a fost redescoperit cel mai rar șarpe din România - boa de nisip (Eryx jaculus). Această specie ajunsese să fie considerată un adevărat ”Sfânt Graal” al herpetologilor, o specie pe care toți o credeau dispărută din fauna României și care acum a fost regăsită. Din 1937 nu a mai fost văzut un boa de nisip în viață. În România, au mai fost semnalate doar exemplare moarte”, se arată într-un comunicat al societății. Boa de nisip (Eryx jaculus) nu este un șarpe veninos, ci unul constrictor. Este cu preponderență un animal nocturn, are pupila verticală. Se hrănește îndeosebi cu rozătoare, pe care le vânează în galeriile construite subteran. Poate fi găsit, extrem de rar, în zone aride.