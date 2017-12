A fost regie? Englezii ne-au transformat în regii armelor! Șeful DIICOT dă replica!

Marea Britanie a decis prin referendum că vrea să spună „goodbye" Uniunii Europene, iar jurnaliștii de la celebrul post de televiziune englez Sky News au arătat în urma unei anchete jurnalistice dubioase că țara lor într-adevăr era pusă în pericol din cauza conceptului „granițelor deschise". Cu alte cuvinte, nu cumva să ajungă în Anglia arme de la o țară care aproape că nu mai are nici armată. „Granițele deschise ale Europei înseamnă acum că arme precum pistolul-mitralieră AK-47 pot fi ușor livrate cumpărătorilor din Europa Occidentală'', arată cei de la Sky News. În reportajul realizat de acest post de televiziune, mai mulți jurnaliști de investigație susțin că au venit în România pentru a se întâlni cu traficanți dispuși să vândă armament practic oricui are banii necesari unei astfel de tranzacții. După luni întregi de negocieri, reporterii ar fi fost direcționați către o zonă îndepărtată din România pentru o întâlnire cu niște regi ai armelor de pe plaiuri mioritice. „Ei știau că noi suntem o instituție de presă care dorește să ilustreze modul relativ ușor de procurare a unei arme și credeau că vom cumpăra arme. În timpul întâlnirii noastre ne-au spus clar că ar vinde arme absolut oricui - celor ce jefuiesc bănci, criminalilor în masă sau teroriștilor, fără nicio deosebire'', a explicat unul dintre jurnaliștii britanici.

ȘEFUL ANTIMAFIA DĂ REPLICA!

Daniel Horodniceanu, procurorul-şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), a ieșit cu declarații la scurt timp după publicarea anchetei Sky News. Șeful antimafia a luat legătura imediat și cu reprezentanții serviciilor secrete pe această temă. „DIICOT este o unitate de parchet, o unitate reactivă, nu e nici serviciu de informaţii, nici poliţie. În principiu, reacţionează după ce este informată cu privire la diferite aspecte. Trebuie să ţinem cont că Ucraina este o zonă de conflict. În zone de conflict există şi cerere de armament. Am luat legătura cu partenerii noştri instituţionali, cu serviciile de informaţii şi poliţia, ne vom face treaba în această chestiune. Nu s-a deschis deocamdată niciun dosar penal, o să trebuiască să luăm legătura cu partenerii noştri din străinătate şi o să vedem. Nu am primit date de la serviciile de informaţii în legătură cu posibile astfel de fapte până acum. Dar am avut discuţii despre acest caz, inclusiv luni", a declarat Daniel Horodniceanu.

Instinctul de procuror cu state vechi îl face însă pe șeful DIICOT să-și pună semne mari de întrebare cu privire la scena demnă de un film hollywoodian surprinsă de reporterii englezi. Horodniceanu nu exclude posibilitatea ca aceasta să fie o încercare de discreditare a țării noastre.

„Cu un ochi de nespecialist, am văzut armamentul prezentat de jurnaliştii britanici şi la o primă vedere nu par arme de război, par arme de vânătoare, ca nespecialist, repet. E de invidiat norocul unor jurnalişti care filmează cu camera în faţă trei traficanţi mascaţi despre care spun în principiu că le-au preluat telefoanele şi le-au încuiat în maşină, deşi nu aveau semnal", a mai declarat Horodniceanu.

A FOST SAU N-A FOST REGIE?

Valentin Jucan, membru al Consiliului Național al Audiovizualului vrea ca instituția să sesizeze OFCOM, forul omolog din Marea Britanie în legătură cu ancheta Sky News. „Având în vedere amploarea luată de reportajul în cauză, modul în care presa internațională a preluat informațiile, consider că CNA este obligat la acest demers, fiind în joc imaginea României și credibilitatea acesteia. Astfel de situații nu pot fi tratate cu indulgență, cu atât mai mult dacă se dovedesc a fi false", a declarat Valentin Jucan.

Sky News povesteşte cum reporterii i-au urmat pe traficanţi într-o pădure unde nu era semnal la telefon, iar acolo s-au oprit pe o pajişte: "Doi bărbaţi ne-au făcut semn să îi urmăm. Am fost percheziţionaţi, echipamentul nostru a fost verificat, iar telefoanele - luate şi încuiate într-o maşină. Ne-au luat cheia de la maşină. După ce au deschis portbagajul maşinii, ne-au arătat tipurile de arme disponibile spre vânzare", susțin jurnaliștii.

