A fost stabilit lotul SSC Farul pentru cantonamentul din Antalya

17:02:58 / 01 Februarie 2019

Vai steaua voastra

Parca plecau 30 de jucatori? Aducea-i din liga 1,din Portugalia si Germania, de la Dinamo? Pai dupa cum a fost gonit Danciulescu Dinamo a trimis peste tot numai la Farul nu, logic, cum sa ii trimiti lui mister G cand el te jigneste si pune mana in gat, or veni cativa non name pe cateva sute de pe afara mintiti ca o sa fie bine, sutele de mii care mintiti ca ati cheltuit si banii asteptati de la CJ Cta si primarie nu vin o sa va astepte liga a-3-a clar. Cu cel mai tare din oras, cu un lot de zece ori mai bun decat acum insa improvizatiile lui cel de mult dus Grigoras erau sa cada, pai acum cu nimicurile astea, cu dosare penale care se aude ca aveti, cu datorii la jucatorii plecati inca, fara sprijin de la autoritati sigur dupa cum se aude chiar daca fortati public ca aveti promisiuni sloganul trebuie schimbat in :Liga 3 venim!