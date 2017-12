A fugit cu încasările cazinoului unde lucra

Un constănţean de 20 de ani, angajat al unui cazino din Constanţa, a plecat, la finalul programului, cu toate încasările din ziua respectivă. Miercuri noaptea, după încheiarea programului, Andrei Pavel, administratorul cazinoului „Merkur”, situat pe strada Traian, a constatat cu stupoare că lipsesc peste 120.000 lei. Primul gînd al bărbatului a fost să se uite pe înregistrările camerelor video de supraveghere. Pe imaginile filmate, acesta a putut vedea cum casierul cazinoului, Victor Guţă, de 20 de ani, ia din banii încasaţi, îi ascunde în haina cu care era îmbrăcat şi apoi părăseşte liniştit cazinoul. Administratorul a sunat la 112 şi le-a dat poliţiştilor toate datele despre jaf şi autorul lui, însă tînărul nu a mai fost de găsit. Victor Guţă este student al Facultăţii Matematică-Informatică din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa şi era angajat în funcţia de casier al cazinoului de aproape un an. Tînărul locuieşte împreună cu mama sa, în cartierul Km 4-5. Femeia le-a declarat poliţiştilor că fiul ei ar fi trebuit să ajungă acasă în jurul orei 23.00, însă nu a mai trecut pe acasă de două zile. Mama lui Victor Guţă are altă variantă despre cele întîmplate: „Băiatul meu nu ar fi făcut aşa ceva niciodată. Azi dimineaţă( n.r. - joi ) m-a sunat iubita lui şi mi-a spus că a fost ameninţat şi forţat să fure banii de nişte indivizi, dar mai multe nu ştiu să vă spun”. Poliţiştii constănţeni au demarat o anchetă în acest caz şi încearcă să dea de urma tînărului care a plecat cu peste 120.000 lei din încasările cazinoului.

Un furt similar s-a petrecut în urmă cu doi ani, cînd un angajat al cazinoului “Merkur” din zona Delfinariu, din Constanţa, a plecat, în zorii zilei de 4 iulie 2007, cu aproape 70. 000 de lei. Hoţul, Andrei Erimia, de 20 de ani, era angajat ca supraveghetor şi a folosit chei potrivite pentru a descuia seiful în care se aflau încasările cazinoului. După şase luni de căutări, Andrei Erimia a fost prins, pe 8 ianuarie 2008, de lucrătorii Secţiei 3 Poliţie, în supermarket-ul „Kaufland”, din Constanţa. În timpul audierilor, tînărul a recunoscut că a furat banii şi le-a spus anchetatorilor că, după săvîrşirea faptei, a fugit în judeţul Tulcea, unde a stat ascuns cîteva luni. „Am ştiut că am fost filmat de camerele de supraveghere în momentul în care am luat banii, aşa că am plecat din Constanţa pentru a-mi pierde urma”, a declarat Erimia.