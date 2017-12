A fugit de la locul accidentului

Un tânăr constănţean s-a ales cu dosar penal după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a provocat un accident rutier şi a fugit. Oamenii legii spun că Marian Daniel Manea, aflat la volanul unui autoturism marca Dacia Solenza, cu numărul de înmatriculare CT 59 ANG, se deplasa pe strada Dezrobirii, dinspre zona „Primo”, către bulevardul I.C. Brătianu. Ajuns la intersecţia cu strada Eliberării, spun oamenii legii, şoferul de ocazie nu a acordat prioritate şi a acroşat un autoturism marca Opel, cu numărul de înmatriculare B 0767 CC, condus regulamentar de Bogdan Dumitru, care intrase în sensul giratoriu. În urma coliziunii, o femeie aflată pe scaunul din dreapta faţă al Opelului a fost rănită uşor şi transportată, cu ambulanţa, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii spun că, imediat după impact, Marian Daniel Manea a coborât din maşină şi s-a făcut nevăzut. „Când am ajuns la locul accidentului, am aflat că tânărul care se găsea la volanul Daciei a fugit. În urma verificărilor efectuate, am descoperit că proprietara autoturismului este chiar sora acestuia. Ea ne-a spus că i-a dat maşina fratelui său, care i-a promis că va conduce un prieten de-al lui, deoarece el nu deţine permis. De aceea a şi dispărut de la locul coliziunii”, a declarat cms. şef Constantin Bădângă, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa. Căutările poliţiştilor s-au oprit sâmbătă dimineaţă, atunci când Marian Daniel Manea s-a prezentat la sediul SPR Constanţa şi a recunoscut cele întâmplate. El este cercetat acum, în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor de conducere fără permis şi vătămare corporală din culpă. Oamenii legii continuă ancheta, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.