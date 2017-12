A furat 160 kilograme de cocs din Port

13:08:18 / 25 Decembrie 2013

marin hotul portului

mai bine vati ocupa de marin pentru ca de o groaza de ani fura din port motorina dela macarale impreuna cu fisu catalin pentru masinile lor, ford si audi, si pentru clientii lor. acest marin imbatrinit in rele si in hotii ar cam fi cazul sa plece din port si sa lase pe alti oameni corecti in locul lor.