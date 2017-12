A furat maşini până a ajuns după gratii

După mai multe şanse pe care judecătorii constănţeni i le-au acordat, condamnându-l la pedepse cu suspendare pentru comiterea mai multor furturi de maşini, Marin Alexandru Băbuţă, de 21 ani, din Constanţa, a ajuns după gratii, unde îşi va petrece următorii trei ani. El a fost condamnat de Judecătoria Constanţa pentru furtul a două maşini săvârşit anul acesta, dar a atacat sentinţa cu apel, iar în prezent dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanţa. Oamenii legii spun că, în noaptea de 7 spre 8 mai, Marin Alexandru Băbuţă a furat o Dacie 1310 albă, parcată pe bulevardul 1 Mai, din Constanţa. A doua zi, autoturismul a fost găsit de poliţişti, abandonat, pe bulevardul I.C. Brătianu. Tânărul şi-a continuat aventura şi, în noaptea de 17 spre 18 mai, acesta a dat o nouă lovitură, tot pe bulevardul 1 Mai, de data aceasta plecând la plimbare la volanul unei Dacii 1310, de culoare bleu. Poliţiştii au găsit autoturismul pe data de 29 mai, pe strada Mugurului, din cartierul constănţean Km 5. Oamenii legii spun că Marin Alexandru Băbuţă a folosit de fiecare dată chei potrivite pentru a deschide portierele autoturismelor. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că tânărul nu are permis de conducere. Acest lucru nu l-a împiedicat să fure maşini ori de câte ori a avut chef de plimbare. În 2007, el a fost condamnat la un an şi trei luni cu suspendare, în 2008, la un an cu suspendare, în 2009, la trei ani cu suspendare…Cum ulciorul nu merge de multe ori la apă, nici furturile lui Băbuţă nu au rămas nepedepsite. El a fost arestat pe 8 iunie şi de atunci cere să fie lăsat în libertate pentru a-şi pregăti apărarea, însă magistraţii i-au respins toate solicitările.