Medicii Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, ieri dimineaţă, că băieţelul în vârstă de 13 ani, din localitatea constănţeană Canlia, care a încercat să-şi pună capăt zilelor duminică dimineaţă, a ieşit din comă. „Pacientul se simte mai bine acum. Nu mai este ventilat mecanic. Rămâne de văzut dacă există sau nu sechelele neurologice”, a declarat, ieri dimineaţă, dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Amintim că Ionuţ Leca, în vârstă de 13 ani, a comis acest gest disperat de teamă că va fi pedepsit de tatăl său, după ce câinele din gospodărie a omorât doi iepuri. „Uitase cuşca deschisă şi iepurii au fugit. Când a văzut ce s-a întâmplat, a fost foarte supărat. Îi era teamă că tatăl său, care a fost mereu foarte sever cu noi toţi, o să-l ia la bătaie. Cred că s-a speriat atât de tare încât nu a mai gândit. Eu am fost plecată puţin până la o vecină şi, când m-am întors acasă, am început să-l caut prin curte, ca să stau de vorbă cu el. Când am intrat în magazia în care ţinem iepurii, l-am văzut în ştreang. Am început să ţip, iar soţul meu, care m-a auzit, a ieşit din casă şi, cu un cuţit, a tăiat funia pe care fiul meu o legase de o grindă”, a declarat Elena Leca, mama băiatului. Părinţii copilului au sunat imediat la 112 şi au cerut ajutor. Ionuţ Leca a fost transportat cu Ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat, în comă, în Secţia de Terapie Intensivă Copii. Vecinii familiei Leca spun că tatăl consumă foarte des băuturi alcoolice şi că, adeseori, face scandal şi devine violent. Cazul a ajuns şi în atenţia reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care au deschis, la rândul lor, o anchetă în acest caz.