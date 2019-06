A impozita sau a nu impozita IT-iștii. PNL versus USR

20:28:20 / 02 Iunie 2019

Ar însemna mai multă emigrare decât acum ("brain drain")??

Ai impresia ca celelalte categorii de munca sunt brain dead sau ce? In primul rand soferii si ospatarii au plecat primii pentru informatia ta asa ca nu te mai strofoca atat prietene pentru ca baietii din IT oricum lucreaza pentru alte compani nu pentru romania si nu vor lucrea niciodata pentru romania atata timp cat sunt platiti bine in alta parte. Ai impresia ca daca un IT face mai multi banii pe luna si ii cheltuie in Lidl,Carfur,Auchan,Mega etc si haine de la zara,bresk, etc banii nu se duc in alte parti??