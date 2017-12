A început bătălia pentru plaje

91 DE SECTOARE Interes mare pentru obţinerea plajelor pe litoral. Administraţia Bazinală de Apă „Dobrogea-Litoral” (ABADL) organizează până luni, 14 aprilie, licitaţie publică pentru transmiterea dreptului de folosinţă a plajei Mării Negre, de la Năvodari şi până la Vama Veche. Potrivit directorului tehnic al Departamentului Dezvoltare-Investiţii, Stelică Hagi, pentru cele 91 de sectoare scoase la licitaţie, respectiv 425.000 metri pătraţi, s-au depus 144 de oferte, acoperind 75% din aceste sectoare. „Timp de patru zile au loc şedinţele de deschidere a ofertelor. În acest sens, împuterniciţii participă la deschiderea ofertelor, unde se consemnează într-un proces-verbal toate actele depuse. În tot acest timp, comisia de evaluare va analiza ofertele şi, în funcţie de criteriile de departajare, vor fi selectate cele mai bune propuneri, rezultatele finale urmând să fie afişate la sediul instituţiei în cursul zilei de luni, 14 aprilie”, a spus Hagi. În acest an, ABADL a scos la licitaţie 23 de sectoare în Năvodari, 22 în Mamaia, patru în Constanţa, 22 în Eforie, trei în Tuzla, un sector în 23 August, patru în Olimp, două în Cap Aurora, unul în Venus, două în Mangalia, patru în 2 Mai şi trei în Vama Veche. Preţurile diferă în funcţie de zona unde se află plaja şi pot ajunge până la 11,80 lei fără TVA/metru pătrat. Potrivit lui Hagi, ca şi în anii trecuţi, cele mai căutate sunt plajele din staţiunea Mamaia.

CRITERII Potrivit Ordinului ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, prioritate la câştigarea sectoarelor de plajă au agenţii economici care desfăşoară activităţi de turism, mai exact cei care deţin şi administrează structuri de primire turistice, ansambluri rezidenţiale şi cei care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement sau sportive. Aceştia beneficiază din capul locului de un punct mărit în comparaţie cu cei care nu se ocupă de turism, dar care, însă, se pot asocia cu hotelierii. Pe lângă condiţiile financiare, firma care doreşte să închirieze un sector de plajă trebuie să nu fie datoare la stat şi să aibă obiecte de activitate legate de turism sau organizări de evenimente de divertisment ori sportive. Operatorii economici care vor administra sau administrează sectoare de plajă pe litoralul românesc şi nu vor finaliza lucrările de amenajare a acestora până la 1 mai riscă să fie sancţionaţi de Autoritatea Naţională pentru Turism cu amenzi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei.

TERTIPURI DE SUBÎNCHIRIERI Potrivit reprezentanţilor ABADL, după finalizarea acestei licitaţii, este posibil să se mai organizeze una sau două proceduri de atribuire a plajelor pentru acele sectoare care rămân. De altfel, deşi instituţia organizează mai multe licitaţii, în fiecare an rămân sectoare de plajă nelicitate, pentru că nu sunt ofertante: lipsa unităţilor de cazare în apropiere, distanţa prea mare faţă de unitatea de alimentaţie publică, distanţa prea mare faţă de utilităţile publice sau de căile de acces. De întreţinerea acestor sectoare de plajă neînchiriate s-a ocupat ABADL pe cheltuiala proprie. O altă problemă o constituie, în fiecare an, subînchirierea plajelor de către titularii de contract. Deşi actul încheiat cu ABADL şi legea prevăd interdicţia subînchirierii sub sancţiunea rezilierii contractului, unii operatori eludează această prevedere şi încheie, cu terţe persoane, contracte de management al sectoarelor de plaje. Aceste contracte maschează, de fapt, o subînchiriere. Din păcate, ABADL nu poate aplica amenzi în aceste cazuri, ci se adresează instanţelor pentru rezilierea contractelor, însă este foarte greu de demonstrat subînchirierea. Şi cum procesul în instanţă durează, operatorii respectivi eludează legea pe tot parcursul sezonului estival. Pentru a stopa acest fenomen, o soluţie ar fi modificarea legislaţiei pentru a permite, pe lângă rezilierea contractelor, şi aplicarea de amenzi drastice.