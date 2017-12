A început cea de-a XIV-a ediţie a Galei „Hop”

Ediţia de anul acesta, cea de-a XIV-a, a tradiţionalei Gale a Tânărului Actor - „Hop”, a fost deschisă oficial, ieri după-amiază, la Casa de Cultură din Mangalia. Evenimentul, organizat de Uniunea Teatrală din România (UNITER), Primăria Municipiului Mangalia şi Institutul Internaţional de Teatru, Secţia Română, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia „Fantasio”, se întinde pe durata a patru zile, până sâmbătă, când, de la 20.30, va avea loc festivitatea de decernare a premiilor.

Cuvântul de deschidere i-a aparţinut directorului artistic al Galei „Hop”, Cornel Todea, urmat, pe scena Casei de Cultură, de primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, care i-a încurajat pe participanţi, mulţumindu-le, totodată, celor de la UNITER pentru „încăpăţânarea” de a veni în fiecare an la Mangalia. „ Sper ca cei mai buni să câştige şi să dea Dumnezeu ca Mangalia să fie pentru dvs. rampa de lansare, pionieratul din care să ieşiţi cu fruntea sus şi, peste ani, să vă aduceţi aminte cu plăcere că, aici, aţi luat un premiu care v-a îmbărbătat şi v-a ridicat moralul şi v-a făcut să fiţi mai dornici şi mai tari în viaţă, astfel încât să ajungeţi pe culmile cele mai înalte pe care puteţi să ajungeţi. Vă mulţumesc mult celor de la UNITER, că sunteţi încăpăţânaţi şi vreţi să veniţi în fiecare an la Mangalia, iar noi vă primim întotdeauna cu braţele deschise. Iubim arta, iubim teatrul, vă iubim cu sinceritate şi vă aşteptăm în fiecare an la Mangalia”, a declarat primarul Mihai Claudiu Tusac.

COMPETIŢIE În prima zi a galei, în faţa juriului format din specialişti - Radu Afrim, Marius Manole, Florin Fieroiu, Virginia Mirea şi Sorin Crişan - şi-au dat concursul, la secţiunea Individual, Andreea Maria Şovan, Claudia Suliman, Adriana Raluca Bordeanu, Diana Croitoru şi Andreea Moustache. La secţiunea grup, spectatorii s-au delectat cu „Fetele grase câştigă întotdeauna” de Madeline George, în regia Danei Voicu, cu: Lavinia Pop-Coman, Alexandra Crăciun, Alexandra-Elena Gogan şi Eliza Păuna.

A DOUA ZI Astăzi, de la ora 10.00, este programat un atelier cu tema „Alteritate”, susţinut de coregraful Florin Fieroiu, pentru ca de la 17.30, un nou grup de tineri actori, Roxana Gîrleanu, Ştefania Dumitru, Raisa Ştiopoane, Alexandru Petrila şi Ioana Zărnescu, va evolua în faţa publicului la secţiunea Individual. Ziua se va încheia cu spectacolul „Repetiţia”, colaj de texte după Eugène Ionesco şi Matei Vişniec, coordonate artistic de Geni Maxim, cu Maria Salcă, Adriana Ştefănache şi Anca Eugenia Ţecu, reprezentaţia fiind inclusă în concurs la secţiunea Grup.

La Casa de Cultură din Mangalia, urmează încă două zile de spectacole, pe parcursul cărora tinerii absolvenţi de teatru vor face tot posibilul să smulgă aplauzele publicului şi aprecierea juriului, pentru ca sâmbătă să plece de la festivitatea de premiere cu una dintre distincţiile atât de onorante ale Galei Tânărului Actor „Hop”.