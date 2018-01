A început Congresul Internaţional de Haiku

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit, ieri, evenimentul de deschidere a Congresului Internaţional de Haiku. Ediţia din acest an a congresului marchează împlinirea a 15 ani de cînd Ion Codrescu a înfiinţat, în oraşul de la malul mării, Societatea de Haiku, precum şi 15 ani, de la editarea primului număr al revistei societăţii, „Albatros”. Congresul a fost deschis în prezenţa actualului director al societăţii aniversate, Laura Văceanu, a preşedintelui Uniunii Scriitorilor dn România (USR) – Filiala Dobrogea, prozatorul Ovidiu Dunăreanu, a poetului şi pictorului Ion Codrescu, a rectorului Universităţii „Spiru Haret”, Olga Duţu, a prof. Ioana Purcărea, precum şi a iubitorilor de haiku din ţară, dar şi de peste hotare. „Haiku este o poezie specială, care, în acelaşi timp, provoacă”, a declarat Laura Văceanu Scriitoarea a subliniat faptul că ediţia din acest an a manifestării se bucură de un număr mare de participanţi, dar şi de o serie de acţiuni menite să aducă în centrul publicului acest gen literar. „La acest eveniment participă personalităţi de marcă ale culturii constănţene, printre care se numără şi membri ai Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea - Arthur Porumboiu şi Sorin Roşca, autori de haiku. De asemenea, sînt prezenţi şi tinerii care sînt atraşi de tainele poeziei japoneze şi care intervin cu o viziune modernă asupra acestui gen liric”, a precizat Laura Văceanu. La rîndul său, preşedintele USR Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu s-a declarat încîntat de iniţiativa conducerii Societăţii de Haiku, precum şi de faptul că la acest eveniment participă scriitori români care pot, oricînd, promova literatura autohtonă peste hotare. „Constanţa este primul dintre oraşele ţării care are această vocaţie cosmopolită, cu deschidere spre occident. Acest congres vine să întregească imaginea culturală a oraşului nostru”, a declarat Ovidiu Dunăreanu.

Cel de-al patrulea eveniment de acest gen, de talie internaţională, organizat la malul mării, are în program o serie de conferinţe şi dezbateri, care se vor desfăşura pe mai multe secţiuni: „Haiku în educaţie”, „Haiku şi artele”, „Poezia haiku şi relaţia ei cu alte specii poetice” şi „Critică şi teorie literară despre haiku”. De asemenea, pe parcursul celor cinci zile de congres vor fi lansate numeroase lucrări de profil, printre cele mai importante numărîndu-se o antologie haiku cu tematică marină, intitulată „Scoici de mare”. Lucrarea este tipărită bilingv, română-engleză, şi beneficiază de numeroşi colaboratori, atît din ţară, cît şi de peste hotare. Mai mult, participanţii la eveniment vor urmări şi o expoziţie de haiga şi de pictură.

Ediţia din acest a Congresului Internaţional de Haiku se desfăşoară în mai multe locaţii: Hotel „Parc” staţiunea Mamaia (3 iunie, orele 15.30 – 18.30), Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” (2 iunie, orele 9.00 – 13.30), Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii (2 iunie, orele 15.30 – 18.30), Universitatea „Andrei Şaguna” (3 iunie, orele 8.30 – 10.30) şi Universitatea „Spiru Haret” (3 iunie, orele 11.00 – 12.15). Manifestarea este organizată de Societatea de Haiku Constanţa.