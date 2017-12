A început distribuţia lemnelor

Primăria Municipiului Constanţa a început de ieri distribuirea ajutoarelor de lemne, conform hotărârilor de consiliu aprobate. Cantităţile de lemne oferite drept ajutor de către municipalitate sunt diferite în funcţie de venitul pe membru de familie. Constănţenii nu au putut beneficia de ajutoarele de lemne din noiembrie, pentru că Guvernul Boc s-a gândit să îngreuneze procedurile de achiziţie. “Din cauza procedurilor dificile de achiziţie, nu am putut distribui lemnele. Se ştie că am avut divergenţe cu cei de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. În cele din urmă, am trecut peste toate aceste probleme, iar de ieri am început distribuţia de lemne”, a declarat primarul Radu Mazăre. Pentru acest an, Primăria s-a gândit să vină în sprijinul constănţenilor care vor primi ajutoarele de lemne. Primarul anunţa încă de anul trecut că lemnele vor fi distribuite de către Primărie beneficiarilor. “Îi rugăm pe toţi să urmărească presa şi să fie acasă pentru a primi lemnele. Cei care au mijloace de transport şi vor să îşi ridice lemnele singuri pot face acest lucru începând de ieri, de la un depozit improvizat aflat pe drumul spre Cumpăna. După sensul giratoriu spre Cumpăna, la 500 de metri este improvizat acest depozit de lemne, de unde pot fi ridicate ajutoarele între orele 8.30-17.30”, a spus Mazăre. Ieri, la depozitul provizoriu de lemne, maşinile primăriei încărcau combustibilul solid pentru a îl duce constănţenilor care au depus cererile de ajutor. “Avem în prezent 500 de tone de lemne care vor fi distribuite cu maşinile pe care le avem la dispoziţie. Imediat ce stocurile vor fi epuizate, vom face reaprovizionarea cu încă 1.000 de tone pentru ca toţi beneficiarii să primească lemnele. Pot spune că în prima zi de la începerea distribuţiei de lemne, pe lângă maşinile municipalităţii au venit şi constănţeni cu mijloacele de transport proprii pentru a-şi ridica lemnele. Nu trebuie să se îngrijoreze niciunul dintre constănţeni, pentru că lemnele vor fi de ajuns pentru toţi cei care au depus solicitările de ajutor”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa, Ion Pilat.