A început Festivalul de la Veneţia

Festivalul de Film de la Veneţia a instaurat o veritabilă tradiţie în ultimii ani, debutând cu pelicule care s-au impus apoi la galele Oscar, şi ar putea să se menţină în acest registru şi în 2015, prin intermediul lungmetrajului ”Everest”, care a deschis, ieri, a 72-a ediţie a evenimentului. Filmul este regizat de un cineast relativ puţin cunoscut, islandezul Baltasar Kormakur, însă beneficiază de o distribuţie cu nume mari, precum Jake Gyllenhaal, Keira Knightley şi Josh Brolin, care transpun pe marele ecran, în imagini filmate în 3D, o serie de evenimente reale, trăite de membrii mai multor expediţii montane lipsite de şansă, ce au eşuat în tentativele lor de a cuceri cel mai înalt pisc montan de pe Terra, în anul 1996. Festivalul de la Veneţia a debutat anul trecut cu ”Birdman”, iar în anul anterior cu ”Gravity” - ambele filme s-au impus apoi la galele Oscar.

Printre cele mai aşteptate filme din competiţia oficială se remarcă ”The Danish Girl”, în care Eddie Redmayne joacă rolul unei persoane transgender, ”Rabin, the Last Day”, un film biografic despre Yitzhak Rabin, regizat de cineastul israelian Amos Gitai, dar şi ”Beasts of No Nation”, cu actorul Idris Elba, ce are la bază un roman despre un copil-soldat din Africa. În afara competiţiei, festivalul va găzdui premiera peliculei ”Black Mass”, cu Johnny Depp în rolul principal, care îl interpretează pe gangsterul american de origine irlandeză Whitey Bulger, dar şi lungmetrajul ”Spotlight”, în care Michael Keaton joacă rolul unui editor de la „Boston Globe“, autorul unui articol premiat cu Pulitzer, despre un grup de preoţi romano-catolici din Boston implicaţi într-un scandal de pedofilie. Competiţia oficială din acest an a Festivalului de la Veneţia include 21 de filme. Lungmetrajul ”Banat (Il Viaggio)”, în regia lui Adriano Valerio, a fost selectat în competiţia oficială a secţiunii Settimana Internazionale della Critica. Lungmetrajul de debut al regizorului Adriano Valerio este o coproducţie Italia, Bulgaria, România şi Macedonia, coproducătorul român fiind Ada Solomon, prin compania Parada Film. De asemenea, ”Moartea lui Cărturan”, de Liviu Săndulescu, se află printre cele 15 proiecte cinematografice incluse în platforma European Gap-Financing Market, derulată de Festivalul de Film de la Veneţia, menită să susţină producătorii europeni în vederea finanţării complete a proiectelor lor. Proiectul lungmetrajului de debut al lui Liviu Săndulescu, ”Moartea lui Cărturan”, produs de Mandragora, a primit o finanţare din partea Centrului Naţional al Cinematografiei în valoare de 436.000 de lei, în octombrie 2014.

Cineastul mexican Alfonso Cuarón, care a deschis ediţia din 2013 a festivalului cu lungmetrajul său ”Gravity” şi a câştigat trei trofee în cadrul acestui eveniment, în 2001, 2006 şi 2013, va prezida juriul internaţional al celei de-a 72-a ediţii a Mostrei, care se va desfăşura în perioada 2 - 12 septembrie.