A început Festivalul de Scurmetraje NexT, dedicat memoriei regizorului Cristian Nemescu

A început Festivalul Internaţional de Scurtmetraje NexT. A fost înfiinţat acum 11 ani, în memoria regizorului Cristian Nemescu şi a sound designerului şi compozitorului Andrei Toncu, morţi într-un accident de maşină. Cristian Nemescu a câştigat la Cannes în 2007, cu ultimul său film, California dreamin', marele premiu la secţiunea Un Certain Regard. Festivalul care îi este dedicat reprezintă azi prima şansă de afirmare pentru numele care vor schimba cinema-ul de mâine. Anul acesta, Festivalul NexT vine cu o formulă nouă.

Pe lângă programele obişnuite, competiţia naţională şi cea internaţională de scurtmetraje, secţiunile dedicate minorităţilor sexuale, feminismului şi copiilor, se vor face proiecţii în aer liber în mai multe locuri din Bucureşti. NexT e festivalul care aduce pe ecrane vocile care vor schimba cinema-ul de mâine.

Cele mai interesante scurtmetraje greceşti din ultimii ani se văd la NexT, iar după proiecţii vor fi degustări din bucătăria grecească.

În plus, filme cu şi despre mâncare au fost strânse în secțiunea NexT On The Menu.