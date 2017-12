A început Highschool Fest

Rockerii liceeni din Constanţa trăiesc, în aceste zile, într-o adevărată atmosferă de „sărbătoare”, cea de-a V-a ediţie a festivalului Highschool Fest debutând, ieri seară, pe scena clubului Doors. Pregătite de interpretarea pieselor proprii sau ale celor mai îndrăgiţi artişti autohtoni şi internaţionali, cinci trupe din cadrul proiectului „Highschool Band” s-au confruntat live, în faţa a peste 200 de susţinători tineri, zgomotoşi şi energici. Acestea au fost Trupa 9, Overflow, Amnesia, Punch Therapy şi Smoke & Mirrors.

Gazdele evenimentului care se desfăşoară până mâine inclusiv sunt poeta Amelia Stănescu şi prezentatoarea Semra Demir. Juriul festivalului este alcătuit din inspectorul şcolar de specialitate pentru arte Dorina Ivanciu, reprezentantul Grupului pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare, Selda Ismail, reprezentantul Festivalului „Let’s Rock It” din Bulgaria, Nicky Neychev, dirijorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, Radu Ciorei şi actriţa Teatrului de Stat Constanţa Cristina Oprean.

„Fiecare trupă are 15 minute la dispoziţie să dea tot ce e mai bun pe scenă. Fiind un concurs de compoziţie şi interpretare, noi, membrii juriului, suntem datori să judecăm nu doar calităţile muzicale, ci şi aspectele ce privesc originalitatea, pregătirea, comunicarea şi carisma scenică. Le dorim succes tuturor trupelor”, a declarat reprezentantul Grupului pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare, Selda Ismail.

Trofeul competiţiei este o chitară electrică modernă, semnată de toţi concurenţii ediţiei. De asemenea, primele două trupe clasate vor participa la festivalul „Let’s Rock It” din Bulgaria, în perioada 8 - 10 mai.

Astăzi, de la ora 18.00, pe scena din Doors are loc cea de-a doua seară de concurs, cu alte trupe din proiect precum The Top Hats, Hangover, Shades of Indigo, Treişpe cuvinte şi concertul invitaţilor Miss Understood din Cluj şi Seventh Scence din Bulgaria. Mâine seară, emoţiile tinerilor rockeri vor atinge apogeul când pe scena din Maritimo Shopping Center, de la ora 17.00, are loc gala de premiere şi un super-recital al acestora.