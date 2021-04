A început înnisiparea pasarelei de promenadă din zona Cazino Mamaia, monumentul fiind abandonat de autorități

A început deja procesul de înnisipare a pasarelei de promenadă din zona debarcader Cazino – Mamaia.

Odată cu lucrările de lărgire a plajei din Mamaia, desfășurate de către ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA-LITORAL, pasarela va fi conservată prin înnisipare până când autoritățile abilitate vor găsi o soluție în privința reabilitării acesteia, informează ABADL.

Mai exact, prin proiectul de lărgire a plajelor desfășurat de către #ABADL, pasarela va fi protejată și îngrădită temporar până când se vor face demersurile necesare de către Ministerul Culturii, care dorește reabilitarea sa.

Pasarela de promenada din zona debarcader Cazino – Mamaia aparține LITORAL S.A, societate care se află în curs de lichidare.

Astfel că, A.B.A.D.L. prin acest proiect cu finanțare europeană nu poate include reabilitare unor obiective turistice, culturale, etc, având în vedere că, așa cum am precizat mai sus, proiectul are ca scop reducerea eroziunii costiere pe litoralul românesc.