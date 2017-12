A început Loteria Vizelor

14:25:15 / 04 Octombrie 2017

Ei si ce?

Ce mare cacat este in ziua de azi sa fii rezident american? Caci cetatean devii dupa 5 ani stati efectiv acolo. Si daca devii cetatean american? L-ai apucat pe Dumnezeu de un picior? Nu vezi cate tampenii se intampla la ei? Nu vezi cum se impusca fara motiv? Acum cateva luni, vedeam pe Internet o filmare reala, in care un cretin plisctisit se da jos din masina, se duce catre un om in varsta, aflat pe trotuar, ii zice 2-3 cuvinte, ii pune pistolul la cap si trage. Fara motiv, fara sa-l cunoasca. Toti debilii au arme de foc acolo. Ca sa nu mai pomenesc de faptul ca americanii sunt urati de foarte multe natiuni de pe lumea asta. Sunt in permanenta vanati de fundamentalistii musulmani, sunt rapiti de piratii somalezi, de teroristii nigerieni sau de gruparile paramilitare din Indonezia, totul pentru solicitarea si primirea de recompense. Pentru ca se stie ca au bani. Sau, cel putin, asa se crede. Sa devii american... Un vis pentru oamenii limitati, care devine tot mai mult un cosmar...