A început lupta pentru titlul de golgeter la Trofeul „Telegraf”

Odată cu disputarea primelor 22 de meciuri de la actuala ediţie a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de gen din ţară rezervat veteranilor, a început şi lupta pentru cîştigarea titlului de golgeter. Primul lider al acestei ierarhii este Alexandru Chivu, de la formaţia Cosmos, care a marcat 4 goluri în primele două jocuri susţinute de echipa sa. Pe locul secund, cu 3 reuşite, sînt şase jucători: Daniel Dragu (Telegraf & TV Neptun), Adrian Foamete (Steaua RTS Cogealac), Cătălin Pitu, Răzvan Tapangea, Mihai Dumitru (toţi de la Ştiinţa) şi Nicolae Croitoru (FC Constanţa). Alţi 19 jucători şi-au trecut în cont cîte două goluri.

Programul partidelor de la sfîrşitul acestei săptămîni: sîmbătă, 19 ianuarie - ora 11.30: Luceafărul Amzacea - Didactica Mangalia (Gr. A); ora 12.15: Tomis Millenium - CSM Medgidia (Gr. D); ora 13.00: SNC - ITC (Gr. C); ora 13.45: Real - Elox (Gr. A); ora 14.30: Municipal - Farul Tuzla (Gr. B); ora 15.15: Alpha - FC Constanţa (Gr. E); ora 16.00: Steaua RTS Cogealac - Capitol ‘84 (Gr. C); ora 16.45: Recolta Cumpăna - Dinamo Spada (Gr. E); ora 17.30: Portul-Arca - Tomis Termoserv (Gr. C); ora 18.15: Jandarmii Tomis - Olimpia (Gr. E); ora 19.00: Julius - Voinţa (Gr. F); ora 19.45: Cosmos - Liga Ofiţerilor (Gr. F); duminică, 20 ianuarie - ora 9.00: Poliţia - Perla Basarabi (Gr. D); ora 9.45: Recolta Cumpăna - Jandarmii Tomis (Gr. E); ora 10.30: Steaua Mării - CSM Medgidia (Gr. D); ora 11.15: Portul-Arca - Capitol ‘84 (Gr. C); ora 12.00: Elox - Delta Grup Construct Tulcea (Gr. A); ora 12.45: Telegraf & TV Neptun - Real (Gr. A); ora 13.30: Municipal - Callatis Mangalia (Gr. B); ora 14.15: Steaua RTS Cogealac - SNC (Gr. C); ora 15.00: Alpha - Olimpia (Gr. E); ora 15.45: Steaua Dorobanţu - CS Eforie (Gr. B); ora 16.30: Marştefi - Intersport (Gr. F); ora 17.15: Farul Tuzla - Ştiinţa (Gr. B); ora 18.00: Dinamo Spada - FC Constanţa (Gr. E); ora 18.45: ITC - Tomis Termoserv (Gr. C); ora 19.30: Tomis Millenium - Săgeata Stejaru (Gr. D).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic