A început lupta pentru titlul de golgheter la Trofeul „Telegraf”

23:17:02 / 17 Ianuarie 2018

Pt telegraf

Corect asa este dar trebuia si dvs sa tineti cont in acest an de dorinta a 24 de echipe din 25 inacrise in turneul de peste 35 ani ...... Se intelege faptul ca mai sunt jucatori care nu au buletin de cta sau din judet dar care locuiesc aici de ani de zile si se stiu care sunt , asta nu ar fi o problema .. Dar sa aduci 15 jucatori activi prin diferite campionate cum a facut aceasta echipa acs sageata este de o nesimtire rara , ce vor sa demonstreze acei jucatori intr o competitie cu niste amatori care joaca din placere ..... Gasiti o solutie si retrageti aceasta echipa de mercenari din campionat altfel riscati sa stricati tot ce ati facut bn pana acum ....