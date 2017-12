A început “Marea Răfuială“ la Aqua Magic

Parcul de distracţii Aqua Magic găzduieşte, începînd de ieri, timp de două luni, spectacolul concurs “Marea Răfuială“, în care opt copii (o echipă de patru fete şi una formată din patru băieţi) reprezentînd 32 de localităţi constănţene înscrise în competiţie se vor întrece în probe acvatice pentru a ajunge în marea finală. Concursul, aflat la a treia ediţie, este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) în colaborare cu TV Neptun şi Aqua Magic. “Este o emisiune concurs care are loc în parcul de distracţii Aqua Magic între copii din comunele judeţului Constanţa. Patru echipe din cîte două localităţi (fete şi băieţi) vor concura în fiecare zi, de luni pînă miercuri, pentru ca în final una dintre echipe să fie declarată cîştigătoare“, a declarat Mădălina Dinescu, realizatoarea emisiunii “Marea Răfuială“. În prima fază intră în curcurs concurenţi din toate cele 32 de localităţi, urmînd ca 16 echipe să intre în turneul final. Apoi, se vor disputa optimile, sferturile şi semifinalele competiţiei, două dintre echipe urmînd să se califice în finală. Echipa cîştigătoare va primi, la final, un premiu surpriză. Ieri, în prima zi competiţională au concurat copii din Cobadin şi din Ciocîrlia, urmînd ca astăzi să intre în concurs copiii din comunele Cumpăna şi Bărăganu, urmaţi de Topraisar şi Amzacea, Tuzla şi Cerchezu, Lumina şi Negru Vodă, Pecineaga şi Chirnogeni, Peştera şi Independenţa Fîntînele şi Cuza Vodă, Tîrguşor şi Mihail Kogălniceanu, Saligny şi Siliştea, Crucea şi Pantelimon, Topalu şi Saraiu, Deleni şi Aliman, Adamclisi şi Ion Corvin, Băneasa şi Dobromir, Ostrov şi Lipniţa. “Este o acţiune binevenită a CJC, atît pentru copii cît şi pentru părinţii acestora. Nu contează cine cîştigă în acest concurs. Este un pas înainte şi cu siguranţă va fi o competiţie pe care nu o vor uita“, a declarat primarul comunei Ciocîrlia, Traian Dragomir. El a adăugat că fetele şi băieţii care au participat la acest concurs nu au fost aleşi pe anumite criterii, ci sînt pur şi simplu copii care au dorit să participe la concurs: “anul trecut am participat la trei etape ale competiţiei şi la fiecare dintre ele au fost alţi concurenţi pentru a oferi ocazia şi altora să vină în concurs“. “Este un concurs frumos şi ne bucurăm că participăm. Am luat parte la toate cele trei ediţii şi sperăm că vom cîştiga“, a declarat, la rîndul său, primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi.