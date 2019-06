A început o amplă activitate de monitorizare realizată în Bazinul Mării Negre

Un training cu participare europeană și o amplă monitorizare aeriană: acestea sunt cele mai importante activități din cadrul proiectului CeNoBS desfășurat în luna iunie. Training-ul a avut loc la Tulcea, iar zilele acestea, participanții monitorizeazăcetaceele din Marea Neagră din avioane de mici dimensiuni. ONG Mare Nostrum este liderul acestui proiect european.

În perioada 13-15 iunie, la Tulcea, a avut loc training-ul international ”Aerial Survey techniques for data collection on biodiversity and anthropogenic activities”, eveniment ce i-a avut ca traineri peSimone Panigada(președintele consiliului științific al ACCOBAMS - cordonator știintific în cadrul proiectului CeNoBS), Lea David(expert EcoOcean - specialist software colectare de date SAMMOA) și Marian Paiu (expert ecolog - coordonator științific în cadrul Proiectului CeNoBS, lider de echipă în cadrul monitorizărilor aeriene ASI/ACCOBAMS din 2018).

Unsprezece specialiști din cele 6 țări riverane Mării Negre și un specialist foto-video au participat la acest workshop organizat de ONG Mare Nostrum și de ACCOBAMS: ”Workshop-ul a avut două componente, una teoretică, în care au fost prezentate metodele utilizate în monitorizarea aeriană și principiile acestora în studiul biodiversității, protocoalele de lucru cu privire la specii precum delfini, marsuini, păsări, echipamente hardware și software de colectare a datelor, precum și problemele ce pot apărea în teren.Partea practică s-a derulat pe parcursul a patru zboruri de antrenament deasupra Mării Negre pentru testarea echipamentelor și fixarea informațiilor în condiții reale”, a menționat Marian Paiu, expert ecolog ONG Mare Nostrum.

Prima monitorizare aeriană amplă efectuată deasupra Ucrainei, României, Bulgariei și Turciei

Echipele au început monitorizarea aeriană propriu-zisă și colectarea datelor privind abundența cetaceelor în Marea Neagră. Două avioane de mici dimensiuni aparținând ActionAir/Franța zboară simultan, pornind din România și Turcia, pe transecte prestabilite, pentru a colecta date despre cetacee dar și păsări, pești sau specii invazive (broaște țestoase), activitatea umană și chiar deșeuri marine. Monitorizarea aeriană se efectueaza deasupra Ucrainei, României, Bulgariei și Turciei.

Echipele sunt internaționale, fiind formate din observatori din Turcia, Ucraina, Bulgaria și România. ”Acesta este primul proiect de acest gen cu participare masivă realizat în bazinul Mării Negre. Scopul acestei monitorizări aeriene este de a colecta date despre abundența și distribuția cetaceelor, date ce vor fi utilizate în implementarea Directivei cadru Strategia Marina dar și în implementarea acordului pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și Zona contiguă a Atlanticului - ACCOBAMS”, completează Marian Paiu, din partea Mare Nostrum.

PROIECTUL

Sprijinirea implementării Strategiei pentru mediul marin în Marea Neagră prin crearea unui sistem regional de monitorizare a cetaceelor ​​(D1) și monitorizarea zgomotului (D11) pentru realizarea GES “- CeNoBS este un proiect de 24 de luni, cofinanțat de Uniunea Europeană. CeNoBS este un proiect cu mai mulți parteneri europeni, coordonat de ONG Mare Nostrum / România și vizează îmbunătățirea implementării ciclului II al directivei cadru pentru 2 descriptori esențiali: Descriptor 1- mamifere marine / cetacee și Descriptor 11- zgomot în Marea Neagră, prin obținerea unei mai mari coerențe în determinarea, evaluarea și atingerea stării ecologice bune (GES). Activitățile propuse vor completa lipsa datelor de fond privind distribuția / abundența populațiilor de cetacee și despre incidența capturilor accidentale.