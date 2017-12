A început “Oval 5“ la rugby pe plajă

Ieri a debutat în staţiunea Mamaia, pe terenurile amenajate la „Arena Beach CVM”, situată în zona Cazino, a doua ediţie a turneului de rugby pe plajă “Oval 5“. La competiţie participă echipe de la 13 cluburi, între care cinci din judeţul Constanţa: CS Cleopatra Constanţa (antrenori Mirel Barbu şi Adrian Tinca), AS Tomitanii (antrenor Dan Cojocaru), Şcoala Generală nr. 8 Constanţa (antrenor Gheorghe Stoica), Liceul I. G. Duca (antrenor Marian Nache) şi Litoral Mangalia (antrenor Lavinia Lungu). Iată rezultatele din prima zi - categoria U-12: CS Joiţa 07 Giurgiu - Şc. Gen. Nr. 8 Constanţa 4-2; CC Buftea - CTMR Metrou Bucureşti 8-1; Cleopatra - AS Tomitanii 5-2; CC Buftea - Şc. 8 Constanţa 5-1; U-14: AS Tomitanii 1 - CSR Paşcani 9-0; CSS 3 Steaua Bucureşti - Palatul Copiilor Giurgiu 8-0; CC Buftea - CTMR 9-0.

Competiţia este organizată de Asociaţia Sportivă “Oval 5 Beach Rugby Romania“ (preşedinte Vasile Chirondojan), în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Federaţia Română de Rugby, Primăria Municipiului Constanţa, CVM Tomis Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa, Asociaţia Municipală de Rugby Bucureşti şi Complexul Cleopatra Mamaia.