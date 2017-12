A început plantarea pomilor fructiferi

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a demarat, vineri, un nou program unicat în România: reînfiinţarea livezilor. “Este un alt program al CJC, privind refacerea livezilor, care a fost demarat cu un subprogram, dacă îi putem spune aşa, care prevede refacerea livezilor şcolilor din mediul rural. El presupune plantarea de pomi fructiferi, meri, caişi, piersici, cireşi, peri, pe terenurile aferente şcolilor, sau pe terenurile puse la dispoziţie de primăriile care au dorit să facă parte din acest program. Astăzi (n.r. vineri) a început această campanie cu satul Piatra din comuna Mihail Kogălniceanu, unde au fost plantaţi 320 de pomi fructiferi, a continuat la comunele Cerchezu, Topraisar şi Ciocârlia, fiind plantaţi în total 2.200 de pomi fructiferi”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. În acest nou program al CJC au fost implicaţi şi copiii din comunele unde s-au făcut plantările. “Prin acest program dorim să responsabilizăm şi copiii de la faza de a planta un pom fructifer până la cea de a-l întreţine, de a-l uda, a-i face tratamentele necesare şi până la rod. Consider că acest program are un rol educativ foarte mare pentru că este normal ca ei să fie conştienţi că fiecare lucru din lumea asta trebuie să fie muncit şi îngrijit. De asemenea, acest program are un rol benefic şi pentru noi ca adulţi. Noi vom continua astfel de programe care sper să aibă efecte benefice pe termen scurt, mediu şi lung, care vor contribui la dezvoltarea şi formarea civică”, a precizat Constantinescu. Preşedintele CJC a afirmat că reuşita acestui program unicat în România depinde foarte mult şi de implicarea autorităţilor locale care, spune Constantinescu, până în prezent, s-au arătat extrem de interesate atât de programele de înfiinţare a perdelelor forestiere, cât şi de acest program al reînfiinţării livezilor. Primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir, a declarat că programele CJC sunt extrem de apreciate de locuitorii comunei, care participă de fiecare dată la plantarea copacilor, fie că este vorba de perdele forestiere, fie că este vorba de pomi fructiferi. “Comuna Ciocârlia plantează în prezent pe o suprafaţă de 100 de hectare aproximativ 600.000 de salcâmi. Este o acţiune binevenită care atinge mai multe aspecte, unul dintre ele fiind partea socială. Avem în Ciocârlia aproximativ 3.500 de locuitori care participă la acţiunile de plantare. Am reuşit pentru aceste programe, pe lângă voluntariatul oamenilor din comună, să angajăm şi aproximativ 80 de localnici pe perioadă determinată. Pot spune că pentru ei banii pe care noi îi vom da sunt foarte bineveniţi în această perioadă dificilă, mai ales că se apropie sărbătorile. Cu alte cuvinte, putem spune că reuşim să rezolvăm şi o componentă socială dificilă, reuşind să aducem bucurie în sufletele oamenilor în preajma sărbătorilor de iarnă”, a declarat primarul Traian Dragomir. El a precizat că toţi copiii care au participat vineri la plantarea pomilor fructiferi au marcat fiecare pom cu o banderolă pe care se află numele copilului care a ajutat la plantarea lui, pom de care va avea grijă pe toată perioada şcoli, bineînţeles ajutat de specialiştii în domeniu. La plantarea de pomi fructiferi de la Ciocârlia a participat şi senatorul PSD Nicolae Moga, care, ajutat de elevii şcolii din Ciocârlia de Sus, a reuşit plantarea unui piersic şi a unui măr. “Plantarea unui pom înseamnă salvarea unei vieţi. Implicarea copiilor în această acţiune este un lucru bun atât pentru autoritatea locală, şi pentru şcoală, dar şi pentru întreaga comună. La Ciocârlia, astfel de acţiuni sunt frecvente, motiv pentru care nu pot decât să îl felicit pe primarul Traian Dragomir că reuşeşte să implice comunitatea”, a declarat Nicolae Moga.