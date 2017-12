A început postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Biserica Ortodoxă a intrat, astăzi, în postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Postul Sâmpetrului. Pe lângă faptul că ortodocșii trebuie să renunţe la produsele din carne, la ouă şi lactate, până pe 29 iunie, de ziua Sfinţilor Apostoli, postul înseamnă rugăciune şi participarea la slujbe. Tradiţia religioasă spune că enoriaşii trebuie să se spovedească în timpul postului şi să se pregătească pentru Sfânta Împărtăşanie. Despre vechimea acestui post mărturisesc, în secolul al IV-lea, Constituţiile Apostolice, iar Leon cel Mare numeşte acest post ”postul de vară” sau al Cincizecimii. Spre deosebire de celelalte posturi, care au o durată fixă, acesta are o durată variabilă de la an la an, deoarece începutul lui este în funcţie de data variabilă a Paştilor, în acest an durata lui fiind de două săptămâni. În postul Sfinţilor Petru şi Pavel, sâmbătă şi duminică se mănâncă peşte. Pe 24 iunie, când se sărbătoreşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele), este, de asemenea, dezlegare la peşte.