A început procesul Google vs. Oracle

PATENTE DISPUTATE Marile averi, miliardarii sau capetele încoronate suscită mereu atenţia oamenilor de rând. De această dată este vorba despre un proces istoric care îi pune faţă în faţă pe directorii generali ai Google şi Oracle. Larry Page şi Larry Ellison, s-au înfruntat, la San Francisco, în procesul în care Oracle acuză Google că sistemul Android ”calcă în picioare” drepturile de proprietate intelectuală asupra limbajului de programare Java. Miliardarul Larry Ellison, în vârstă de 67 de ani, veteran al industriei IT şi co-fondator al Oracle şi co-fondatorul Google, Larry Page, de 39 de ani, acum directori generali ai companiilor respective, şi-au depus, marţi şi miercuri, mărturiile în procesul cu o miză de câteva miliarde de dolari privind dezvoltarea sistemului de operare pentru smartphone-uri Android.

Procesul a fost intentat de Oracle, în august 2010, compania acuzând Google că a încălcat drepturile de proprietate intelectuală asupra limbajului de programare Java, atunci când a dezvoltat Android. Google susţine că nu a încălcat niciun brevet al Oracle şi că unele porţiuni ale Java nu pot fi puse sub copyright, deoarece este un limbaj de programare open-source, adică cedat patrimoniului public. Procesul vizează două brevete. ”Cred că nu am făcut nimic incorect”, a spus Larry Page în timpul mărturiei în faţa juriului. Oracle a dobândit Java după preluarea Sun Microsystems, în 2010. Cu un an înainte, Oracle a analizat fezabilitatea unei posibile achiziţii a companiei canadiene Research In Motion, proprietarul mărcii BlackBerry, ca prim pas în industria smartphone-urilor, potrivit mărturiei lui Larry Ellison. Totodată, compania a luat în calcul achiziţionarea producătorului de PDA-uri Palm, preluat în final de Hewlett Packard. Compania a decis în final să nu intre pe piaţa telefoanelor şi gadget-urilor mobile, a adăugat acesta. Larry Ellison a continuat arătând că Google este singura companie care nu a cumpărat unul dintre cele trei tipuri de licenţe oferite de Oracle pentru Java, subliniind că alţi jucători importanţi din industrie, precum Samsung Electronics sau Amazon.com, au achiziţionat astfel de licenţe. ”Doar pentru că ceva este open-source nu înseamnă că poţi să faci ce vrei”, a afirmat Larry Ellison, relaxat, răspunzând întrebărilor avocaţilor celor două companii.

STRATEGII DIFERITE Google se apără afirmând că Oracle încearcă să se agaţe de succesul şi popularitatea Android deoarece regretă că nu a intrat, în 2009 şi 2010, pe piaţa smartphone-urilor, devenită una dintre cele mai profitabile nişe ale industriei IT. Avocatul tocmit de Google i-a pus numeroase întrebări lui Larry Ellison privind intenţia sa de a dezvolta un smartphone Oracle care să se bată cu produsele Apple şi Google. Larry Ellison a răspuns că nu a încercat niciodată să dezvolte software împreună cu Google şi că smartphone-urile au fost una dintre ”ideile lui proaste”. Miliardarul susţine că a încercat, în 2010, să-i convingă pe fostul CEO al Google Eric Schmidt şi pe actualul director general Larry Page să folosească o versiune mai nouă de Java pentru dezvoltarea Android, pentru a creşte compatibilitatea sistemului de operare cu standardele din industrie, însă discuţiile nu au dat roade. Şeful Oracle şi-a păstrat calmul şi seriozitatea în timpul interviurilor, în timp ce Larry Page a căutat să-i dea cât mai puţină atenţie avocatului companiei rivale, zâmbind de mai multe ori către juraţi.

Avocatul Google a admis că managementul companiei a negociat cu Sun Microsystems, înainte ca firma să fie preluată de Oracle, un parteneriat privind dezvoltarea Android, însă în final, sistemul a fost creat fără sprijin din afară. În 2011, Google a încercat să ajungă la o înţelegere cu Oracle, oferind despăgubiri de 2,8 milioane de dolari pentru perioada de viaţă a Android, până la data acordului, plus 0,5% din veniturile generate de Android până la expirarea primului brevet, în decembrie 2011 şi 0,015% din aceleaşi încasări până la expirarea celui de-al doilea, în aprilie 2018. Oracle a refuzat oferta.